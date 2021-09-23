加入CPTPP「福島食品成關鍵」　鄧振中：維護國民健康原則下談判

▲鄧振中23日說明申請CPTPP細節。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

台灣昨正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請。由於日本輪值今年CPTPP主席國，福島等縣食品進口問題被視為台灣能否成為會員國的關鍵。對此，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中23日表示，假如日本提出這問題，我們當然須面對處理，但我方一定是在維護國民健康、處理過程要依據科學證據、國際規範三原則下進行談判。

行政院23日召開記者會說明申請加入CPTPP細節。會中，記者詢問歐美將繼解除對日本核食進口的限制，台灣是否會跟進？若跟進，是否違反2018年公投決議？鄧振中指出，日本對台灣進口福島食品議題相當關切，我方提出CPTPP申請後，接下來就是跟各國諮商、談判工作，假如日本提出這問題，我們當然須面對處理。

鄧振中指出，政府對福島食品處理原則，是在維護國民健康、處理過程要依據科學證據、以及依據國際規範三原則下，在經過談判過程，我方跟日方應該可以妥善找出一個方法來處理這問題。

鄧振中也強調，福島食品不一定就是核汙染食品，並不是就是核食，沒有國家會讓核食在他自家國家出售，也沒有國家會讓核食進口；現在科技非常發達，到底什麼是被核汙染過，都是非常容易查的，「我倒不認為福島食品就是等於核食」。

對於未來跟日本協商，美國是重要指標嗎？鄧振中說，我國開放福島食品是一個不容易處理的問題，每個國家都把維護國民健康都成最重要政策目標，台灣也是秉持這原則處理進口食品。

他表示，美國新措施採取更開放，感覺上，美國一定是經過科學調查，大概有把握這些過去規範的項目，應該是可以妥適確定沒受核汙染，所以美國可以採取進一步開放措施，這些都是可以做為跟日方交涉談判時的參考。

農委會主委陳吉仲則補充，外界對美國昨開放日本食品有一些錯誤解讀，美、歐盟早就針對日本相關食品採開放，過去從2018、2019、2021，美國陸續針對先前設定的高風險品項，分別解除開放，他們不像台灣跟中國只有針對福島等附近五縣市、九大食品採區域的禁制開放。

陳吉仲表示，美國昨天開放的，是針對日本本身14個縣禁止在自己國內流通的品項，全部讓納些品項都可以進口到美國，這是更大幅度的進步；而以台灣在處理日本食品過去所有案例來說，2011年3月15日開始檢測所有日本進口台灣食品，17萬多件裡，每一件都是100％都是符合我國輻射標準，比國際更嚴格。

陳吉仲說，即使符合這標準，但仍有測出微量檢出的231件，也都全數退約運跟銷毀，所以我們是做到100％沒有任何輻射產品進來。面對這議題，我們會在CPTPP申請過程內積極處理。