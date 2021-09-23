追打第3劑疫苗只為多防4個月？　專家曝恐面臨2大風險

▲以色列宣布「12歲以上」加打第3劑新冠疫苗。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

台灣有些民眾連第1劑疫苗都還沒打到，以色列就已經宣布讓12歲以上民眾接種第3劑疫苗，英國則開放50歲以上長者施打，美國也在等候相關單位批准後實施全國接種第3劑，讓全球10多名專家聯合登報指出，目前根本不適合這麼做。

根據《紐約時報》報導，全球10多名頂尖科學家刊文表示，現在還不是大規模普及第3劑的時候，應等到全球疫苗附蓋率達40%時再接種，華盛頓大學免疫學家珮珀（Marion Pepper）認為，加強劑的免疫反應會上升然後再次下降，但沒有長久效果，「只為了提升保護力3、4個月？」

▲富裕國家開打第3劑疫苗，引起全球爭議。（圖／路透社）



報導提到，讓民眾免於感染和免於重症及死亡是兩回事，加強針在科學上是個很複雜的問題，科學家認為，若目前的疫苗策略是要避免住院率及死亡率，那人類手上已經有了武器，但如果目的是要避免感染，那可能會陷入無法結束的加強劑輪迴。

珮珀提到，加強劑的反覆刺激，可能讓人體出現「免疫衰竭」（immune exhaustion）現象，「如果進入每6個月就追打疫苗的循環，對人體很可能造成不利」，還得考量追打的好處是否大於出現血栓、心肌炎的風險。