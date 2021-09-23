18歲女囚生產狂求救無人理　獨自咬斷臍帶伴嬰屍一整夜

▲A小姐在布朗茲菲爾德監獄獨自產下女嬰，期間完全沒有獄警或醫療人員來幫忙。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲最大女子監獄是座落在英國阿什福德（Ashford）的布朗茲菲爾德（Bronzefield）監獄，儘管該座監獄內部裝潢精美，甚至取消鐵柵欄「解放」窗戶營造善待囚犯的環境，但先前一名18歲女囚在獄中產女，卻發生按緊急求救鈴和用力呼喊但沒有人前來幫忙的離譜情況，之後女囚產下的女嬰死亡，還必須自己用牙齒咬斷臍帶，直到隔天上午才被發現。

根據BBC、《太陽報》報導，調查報告結果指出，事件發生在2019年的9月，A小姐因為搶劫案入獄時已經大肚子，當天晚上她在囚房內突然感到腹部劇烈疼痛，連續按下緊急求救鈴兩次，要求獄方派一名護理師來幫忙，但從頭到尾沒有人理會。一小時後，大約晚上9點30分，一名女性獄警來到她的牢房前，拿手電筒照亮四周，接著說她沒有看到任何異常狀況。

A小姐回憶她當時已經痛到再也無法伸手去按緊急求救鈴，不久後就昏倒了，直到半夜約2點左右起床時，她的女兒已經出生，但全身早就發紫，也已經沒了呼吸。

據了解，A小姐只能自行用毛巾包裹嬰兒，用牙齒把臍帶咬斷，然後把女嬰放到床上。直到上午8點多，似乎是隔壁牢房的獄友幫忙求救，才有獄警再度進到A小姐的牢房，發現地上到處都是血跡，才趕緊安排救護車將兩人送醫。

負責調查的監獄和緩刑監察員麥克阿莉絲提爾（Sue McAllister）表示，A小姐在毫無醫療幫助的情況下，獨自於牢房中生下小孩，顯示獄方所提供的醫療照護完全不合格；目前無法判斷女嬰是死胎還是出生後才死亡。調查報告指出，獄方在A小姐入獄時已經知道她懷有身孕，按規定必須長期進行定期觀察，但獄方沒有一項做到，甚至無法及時發現A小姐正在臨盆，而且獄方和醫療機構之間的資訊共享程度相當低。

由索迪斯司法服務公司（Sodexo Justice Services）營遇的女子監獄負責人羅賓森（Vicky Robinson）表示，獄方深深感到抱歉，「這是一起悲劇，讓人非常難過。」她也宣稱獄方正在進行改善和調整，和所有相關機構進行合作，所有該採取的步驟也正在進行。