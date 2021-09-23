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臉書近年最大高層人事變動！　科技長宣布明年卸任

▲▼臉書科技長施洛普佛（Mike Schroepfer）宣布，他將在2022年卸任科技長一職。（圖／達志影像／美聯社）

▲施洛普佛宣布，他將在2022年卸任科技長一職。（圖非本次事件／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

臉書科技長施洛普佛（Mike Schroepfer）22日宣布，將於明年卸下科技長職務，轉為名為「資深夥伴」的兼職職位，這是臉書近年來最大的高層人事變動之一。

施洛普佛於2008年8月加入臉書，當時臉書市值已高達150億美元，但很快就會遇到金融風暴，導致公司必須進行一系列融資度過難關；臉書之後更進行歷史規模最大的科技IPO，現在市值已近1兆美元。

施洛普佛在任期內幫助臉書處理許多科技上面臨的挑戰和爭議，其中最為人知的，就是讓臉書進一步採用AI人工智慧，並根據臉書用戶最感興趣的內容研製出一套演算法，而且隨著時間進行調整。

臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）聲明表示，他感謝施洛普佛過去13年對公司做出的貢獻，像是幫助公司研發新的科技如AI人工智慧和VR虛擬實境。

取代施洛普佛的人是同樣在臉書任職許久的硬體主管波士沃斯（Andrew Bosworth），他目前主要負責帶領臉書AR和VR團隊統整成的「Facebook Reality Labs」，他將在繼任科技長後繼續領導該團隊。

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