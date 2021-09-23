台灣申請加入CPTPP　日本外務省官員正面看待

▲台灣提交加入CPTPP的申請。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京22日專電

台灣今天下午正式遞出加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的申請。日本放送協會（NHK）報導，日本外務省官員對此表達肯定的看法。

NHK引述中央社報導說，台灣已正式遞出加入CPTPP的申請。中國則於本月16日正式提出加入CPTPP的書面申請。

日本外務省官員接受NHK採訪時說：「台灣採行市場經濟，對照台灣在世界貿易組織（WTO）的實績等，要加入CPTPP所必須符合的高標準應是可被期待的。台灣是與日本共享共通的價值觀的夥伴，對於台灣正式遞出申請一事持肯定的看法。」

NHK報導指出，日本政府相關人士表示還在確認此事，但這位人士表示，台灣與日本共享民主、法治等普世價值觀，要加入CPTPP必須符合高標準才行，如果能符合這些標準的話，日本政府會歡迎。

這位人士還說，台灣沒有像中國那樣會對他國進行經濟施壓的問題，至今也一直表態對CPTPP很關注。一般認為台灣為了加入CPTPP有在做完備法律的準備，這與外界對中國正式遞出申請後的看法不一樣。

日本讀賣新聞報導，台灣與中國今後可能針對CPTPP一事展開的攻防戰可能會加劇。目前看來，不太可能早日加入CPTPP的中國為了防止台灣先加入CPTPP，可能加強對CPTPP的成員國進行外交策動。

日本政府相關人士接受讀賣採訪時表示，台灣與日本共享普世價值觀，台灣要為了加入CPTPP，正準備相關的法令等，台灣未對國有企業提供補助金，在電商交易、勞動等有關CPTPP的規定方面，應該不太會有問題。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，今年日本是輪值主席國。