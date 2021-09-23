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新加坡單日飆1457人染疫　創疫情以來新高

▲▼新加坡,新加坡疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡單日確診飆升至疫情新高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北23日電

新加坡連日來確診人數不斷攀升，22日新增1457人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），創下疫情以來單日新增確診人數的最高紀錄，累計確診案例破8萬。另新增3起死亡案例，累計68人病故。

衛生部22日深夜發布新聞稿表示，境內新增1457人確診，包括1277起社區案例、176起移工宿舍案例，以及4起境外移入；累計8萬1356人確診。另新增3起死亡病例，年齡層介於50至90歲，其中一人已接種疫苗。

在此之前，新加坡最高的單日新增確診人數為去年4月20日創下的1426人確診。當時因爆發移工宿舍大規模群聚感染，絕大多數確診案例為住在外勞宿舍的移工。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，8月中逐步鬆綁防疫措施。不過，在放寬措施後，單日新增本土案例數不斷攀升，從8月底開始幾乎以每週倍增的速度增加，18日本土案例再度破千，創下去年4月底以來的新高。

自18日起，新加坡已有4天單日新增確診人數破千。

面對傳染力更強的Delta變異株，新加坡採取「與病毒共存」策略，關注重點為重症及收治於加護病房的人數。

衛生部表示，目前有1083名確診者住院，其中145名重症患者需要輸氧治療，另有19人情況危急、收治於加護病房。

儘管近來確診人數不斷上升，新加坡政府至今未緊縮防疫措施，而是透過加強檢測、為60歲及以上的年長者等風險較高族群追加施打第3劑疫苗等措施來因應。同時也擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者在家裡康復，並持續增加社區照護設施的床位，以減輕醫院負擔。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡醫療系統忙於應付每天大量新增確診案例之際，不少民眾對於確診後的後續做法感到困惑，也有人反映，確診後已過了幾天，遲遲未有人來接他去社區照護設施觀察。

新加坡衛生部長王乙康接受「聯合早報」專訪時坦言，這一波病例是「必經之路」。長期來看，星國民眾與醫療系統也必須與病毒取得平衡，若是做不到的話，政府就必須跟民眾坦白解釋，必須緊縮防疫措施。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至21日為止，星國82%人口已完成接種COVID-19疫苗，84%至少接種一劑。

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