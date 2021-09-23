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客訂50份麻油雞待用餐　老闆全額贊助遭放鳥嘆：別試探愛心

記者黃翊婷／綜合報導

新北市樹林區一間麻油雞店的老闆日前接到某位客人的訂單，對方想要訂購50份麻油雞當愛心待用餐，他一聽決定全數贊助，沒想到餐點做好之後，人卻沒有來取餐，加上這已經是第二次遇到類似的狀況，只好上網PO文請大家協助，避免浪費食物，也希望這樣的事情不要再發生，「真的不要試探人家店內的愛心。」

錦洲美食麻油雞。(圖／資料照）

▲老闆好心贊助50份麻油雞愛心待用餐，訂購的客人卻爽約。（示意圖／ETtoday資料照，與本文店家無關）

店家在臉書粉絲專頁以及社團《樹林人》PO文，表示7日下午4時許有一位客人來買麻油雞，閒聊幾句後，對方訂了麻油雞飯加麻油雞湯共50份，想當作愛心待用餐，老闆一聽也樂意全數贊助餐費，雙方說好當晚7時取餐，可是等到時間到了，該名客人卻不見人影，也不接電話，考量到餐點都是當日現炒，為了避免浪費食物，這才決定PO文請大家協助，若有網友需要可以來店取餐。

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幸好經過網友幫忙，做好的餐點已經被有需要的人拿走了。店家在文中感嘆，其實類似的情況已經發生第二次了，如果客人無法來取餐，來電告知他們也很樂意幫忙把餐點送過去，畢竟老闆贊助餐點是希望幫助需要一頓溫飽的人，根本沒打算收錢，結果卻遇到這樣的事情，「真的不要試探人家店內的愛心」，雖然不知道訂餐的客人究竟是惡意還是無心，但真心希望類似的事情不要再發生。

網友們看完事情始末，紛紛留言為店家打氣，「你們很有愛心」、「什麼人都有，辛苦了」、「濫用佛心老闆的愛心，好扯，怎麼有那種人啦」、「誇張」、「好人會有好報的，加油」。

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