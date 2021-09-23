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瑞士國會議員反對中國打壓　計畫進口台灣蓮霧

▲▼高雄六龜蓮霧。（圖／高雄市農業局提供）

▲蓮霧外銷急需另尋出口。（圖／高雄市農業局提供）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

中國以病蟲害為由暫停進口台灣釋迦及蓮霧，遠在歐洲的瑞士國會議員發聲挺台，指瑞士應該支持台灣，更透露瑞士台灣商會正計畫進口台灣蓮霧，以展現瑞台友誼。

駐瑞士代表處表示，與瑞士國會友台小組及瑞台商會今天合辦台瑞經濟合作協定可行性評估報告發表午餐會，並歡慶中秋佳節，包括13位瑞士國會議員、另商界人士、學者智庫、媒體等共近50人出席。

瑞士國會友台小組主席暨人民黨黨主席齊沙（Marco Chiesa）致詞期盼瑞士與台灣深化關係，以增進兩國人民福祉。

另瑞台商會會長同時也是瑞士國會議員的葛拉納（Andreas Glarner）則表示，在疫情艱困時刻，更不能忽略友誼，中國目前因政治因素禁止台灣水果如蓮霧進口，瑞士應該支持台灣，更透露瑞台商會目前正計畫進口台灣蓮霧至瑞士。

另蘇黎世大學教授澤爾譚納（Patrick Ziltener）教授簡報台瑞自由貿易協定可行性評估時指出，若台瑞簽署自由貿易協定，對瑞士企業而言，每年約可減少關稅約4200萬瑞郎，而台灣出口商每年可減少關稅約870萬瑞郎。

澤爾譚納說明，在沒有貿易協定下，台灣企業出口至瑞士需負擔關稅遠高日本及韓國企業，對競爭力有實質影響，強調台瑞經濟合作協定將為雙方帶來實質利益，值得雙方行政部門深入研究。

而由於這場餐會也有慶祝中秋佳節之意，駐瑞士代表黃偉峰致詞表示，已經3年多沒返台，將瑞士友人視為家人，相信在瑞士朋友的支持下，台瑞關係必定更加深化。

這場餐會也宣傳台灣美食，提供三杯雞、鳳梨蝦球、台灣泡菜及台灣啤酒等，另搭配月餅伴手禮，獲得與會賓客歡迎。

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