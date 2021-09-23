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全素湯吃到「帶骨雞」！店家賠一鍋又有肉　他氣炸：連錯4次

▲▼控全素菇湯喝到「帶骨雞」 業者補償一鍋又吃到肉。（圖／東森新聞）

▲全素菇湯喝到「帶骨雞」，業者補償一鍋又吃到肉，民眾氣炸。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名民眾投訴，他們家趁中秋連假到南投旅遊，在當地一間菇類主題餐廳吃飯，點了「全素菜」共七菜一湯，不料用餐過程中卻在湯裡撈到雞肉，店家當時全額退費又補一鍋湯，結果補償的一鍋湯竟然又有肉，讓他真的非常生氣，也質疑店家品管有問題。

根據《東森新聞》報導，投訴民眾表示，他們一家人在南投旅遊期間，到了當地一間菇類主題餐廳吃飯，總共點了包含醬筍煎蛋、金沙杏鮑菇等7樣素菜，不料店家把煎蛋上成了金針菇煎蛋，杏鮑菇也變成炸的鹽酥菇，最誇張的還是素湯中撈到雞肉骨頭。

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投訴民眾表示，當時用餐已經到尾聲，長輩們陸陸續續在喝湯，也順便撈撈看湯底還有什麼料，沒想到一撈卻撈出一個帶骨雞肉，立刻反應給餐廳主管，主管立刻道歉，承諾全額退費並再補償一鍋，結果這一鍋外帶回家後，準備加熱享用時，沒想到又發現湯裡有雞肉，當場傻眼。

投訴民眾說，「餐廳主管當下有說，想要跟我們留地址，說要再送賠禮，可是我們拒絕了」、「我們只是希望，你們今天餐廳如果有承諾，可以做葷的或做素的餐點，你們就應該要做出正確的餐點」。

對此，餐廳業者解釋，由於中秋連假前有新聘一批廚師，還有雇用一些外籍員工幫忙內外場，可能是看不懂中文字體才會出錯，未來會把SOP再重新設定，並加強員工訓練，也再次向消費者致歉。

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