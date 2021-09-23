好友私藏獸行淫片　他一看主角竟是8歲女兒！性虐待英文怎麼說？

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯日前發生一起恐怖悲劇，兩名好友在忙碌完後一起喝酒自拍，結果其中一人打開朋友的手機後，竟然發現對方性侵自己8歲女兒的影片，當場氣得痛毆對方；報警幾天後他自己找到人，一刀捅死多年死黨。Podcast節目《宇宙人外信》本集就要討論這起事件，並介紹國外屢屢爆出的「性虐待」新聞的英日韓文。

維亞切斯拉夫（Vyacheslav M）日前請好友歐列格（Oleg Sviridov）到家中幫忙搬重物，忙完後兩人開心喝酒自拍。歐列格不勝酒力睡死後，他拿起對方手機想把剛才的自拍照傳到自己手機裡，沒想到竟然看見自己年僅8歲女兒被迫幫歐列格口交的影片。

▲維亞切斯拉夫（左）親手殺了性侵女兒的多年好友歐列格（右）。（圖／翻攝ntv.ru）

維亞切斯拉夫立刻叫醒對方痛毆一頓，但很快就被歐列格逃走了，他轉向警方報案後也私下尋找死黨的蹤跡。警方之後在一處偏僻樹林裡找到已經氣絕身亡的歐列格；維亞切斯拉夫坦承犯案，並表示歐列格手機內，還有另一個6歲與11歲女孩被他性侵的影片。

性奴、性虐待和戀童癖等恐怖新聞，偶爾能在歐美新聞中看見，且犯行通常罪不可赦、非常惡劣，而外語新聞中都用什麼字眼指稱這些恐怖犯行呢，Podcast《宇宙人外信》首先講到戀童癖，歐列格性侵6歲到11歲的小女孩，是個不折不扣的戀童癖，英文中會說他是「paedophile」，日文則會更明顯指出這樣的闢號實際上是一種「障礙」，因此是「小児性愛障害 （Shouniseiai shougai）」，韓文則是「소아성애자（soaseong-aeja）」。

性虐待在英文中也是以「性」和「虐待」兩個單字組合起來，叫作「sexually abuse」；日文為「性的虐待（Seiteki gyakutai）」；韓文則是「성적 학대（seongjeog hagdae）」。

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