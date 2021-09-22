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台灣自製「飛鼠一號」確定不發射　澳洲發射單位聲明曝光

▲▼台灣自製火箭「飛鼠一號」確定不發射，全體工作人員與火箭合照。（圖／翻攝自Southern Launch）

▲台灣自製火箭「飛鼠一號」確定不發射，全體工作人員與火箭合照。（圖／翻攝自Southern Launch）

記者林彥臣／綜合報導

由台灣「晉陞太空公司」打造的第一枚民間自製火箭「飛鼠一號」，獲澳洲政府批准在澳洲太空企業「南方發射」（Southern Launch）的威爾斯灣發射台（Whalers Way Orbital Launch Complex）升空，但是經過3次試射失敗，重新評估過後，遺憾宣布不再發射。

「南方發射」發布聲明表示，在9月16日的發射嘗試之後，與晉陞太空公司討論後得出結論，不會再嘗試發射，儘管沒有將火箭順利送上太空，但是我們的團隊提供了寶貴的數據，這將帶領晉陞太空公司進一步火箭的運載能力。

▲「飛鼠一號」確定在2/13升空，現在控制中心曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「飛鼠一號」雖然三次試射失敗，但在澳洲發射單位的協助下，還是取得許多寶貴數據 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「飛鼠一號」獲澳洲政府核准，在9月9日至23日期間內在澳洲南部發射，第一次安排在9月10日因當地出現強烈高空風，天候狀況不允許而取消；第二次則是9月15日在倒數階段有一個系統沒能順利聯機而宣告放棄。

16日第三度升空，發生起火意外，但現場早已部署消防車，所以沒有造成人員或環境的傷害。

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