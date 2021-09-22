烏克蘭總統助理險遇刺！武器藏森林連環掃射　車身變篩子畫面曝

▲烏克蘭助理轎車遭射擊。（圖／翻攝自Facebook／@UA.National.Police）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的高級助理謝費爾（Serhiy Shefir），22日上午乘車行經首都基輔的郊外時，轎車慘遭連環掃射，造成司機受傷。烏克蘭政府將此襲擊定義為「暗殺」，但謝費爾並未受傷。

綜合路透社與德國之聲報導，警方發布聲明指出，當謝費爾的轎車開過郊外時，自動武器從森林裡開火連環掃射，有十多顆子彈擊中了轎車，導致謝費爾的司機身受重傷，但還好謝費爾並無大礙。

Tirs sur la voiture de Serhiy Shefir, premier conseiller du président ukrainien @ZelenskyyUa, près de Kyiv. Le chauffeur a été blessé, le conseiller n’a pas été touché. pic.twitter.com/lmgw0hYVN2 — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) September 22, 2021

烏克蘭政府將本次襲擊定義為「暗殺」，警方已立案調查這宗「企圖謀殺」的刑事案。謝費爾是烏克蘭總統澤倫斯基關係最密切的官員之一，他同時也是總統顧問小組的組長。

目前正在美國參加聯合國大會的澤倫斯基，在上台時曾承諾將取締國內的寡頭政治、打擊腐敗。澤倫斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，這起暗殺可能與總統試圖打擊寡頭政治有關。

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