英首相強生認了有私生女！　今年聖誕節將「第7度」當爸

▲英國首相強生坦承，他有一名私生女。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生和小他22歲的女友凱莉（Carrie Johnson）在今年5月低調結婚，兩人的兒子早在去年4月底就出生，不過坊間對於強生到底有幾個孩子，一直都非常好奇，他也從未正面承認。強生本人終於在接受美媒專訪時坦承，包含一名私生女在內，他目前總共有6個孩子。

根據CNN報導，強生（Boris Johnson）在紐約參加聯合國大會之際接受NBC專訪，他在節目上首度坦承，自己總共有6個孩子，其中2個女兒、2個兒子是和第二任妻子瑪麗娜（Marina Wheeler）所生，而他和第三任妻子凱莉的兒子在去年底出生，另外還有一名私生女。

據了解，這名私生女是2009年強生和藝術顧問麥金泰爾（Stephanie Macintyre）發生婚外情時所生下。

▲凱莉8月時就宣布，她和強生即將在今年聖誕節迎接第二個孩子。（圖／達志影像／美聯社）



凱莉則在8月時就宣布，她和強生即將在今年聖誕節迎接第二個孩子，意即強生在年底就會「第七度」當爸。強生在節目中表示，能在唐寧街10號（首相官邸）生下孩子真的很棒，「這真的是太棒了！雖然要做非常多家事，但我真的很喜歡，我常常要幫忙換尿布。」

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