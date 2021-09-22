59歲婦羞嫁小鮮肉！相差37年母子婚紗照曝　網笑：男友還在包尿布

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一位用戶名叫ecacuwitcawer的網友，最近與網友們分享了她母親與繼父相差37年的忘年戀最終修成正果的好消息，引來數萬名網友的關注，紛紛在留言中獻上祝福，並高喊「年齡不是問題」。

綜合《星洲日報》與Oh My Media等當地媒體報導，這名女網友最近在TikTok秀出59歲的母親與22歲的繼父，在婚禮上的甜蜜合照，並高興地表示，「如果這是上天注定的緣分，那麼年齡就不會是阻力，希望爸爸媽媽能一直都幸福下去。」

▲馬來西亞一對相差37年的忘年戀情侶終於修成正果。（圖／翻攝自TikTok／@ecacuwitcawer）

從網友分享的照片可見，這對年齡相差37年的老少配身穿粉色婚紗，害羞地親吻對方的額頭和手背，盡顯甜蜜。影片曝光後，不少網友紛紛在留言為2人獻上祝福。

網友們除了認同年齡不會阻礙真心相愛的2人在一起外，也釣出不少女網友分享自己與「年下男」（即年齡比自己小的男友）的甜蜜愛情故事，還有網友推算了2人的年齡差後，開玩笑地表示，「看來我的真命天子還在小學」、「我的緣分可能還包著尿布，看來我要更耐心等待」。

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