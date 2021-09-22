　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠侵入聯合國！巴西衛生部長驚傳染疫　代表團才剛群聚吃披薩

▲▼巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）。（圖／達志影像）

▲巴西衛生部長奎洛加確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）21日在赴美參加聯合國大會數小時後，被確診罹患新冠肺炎，所幸奎洛加目前的狀況良好，未來也將繼續留在紐約隔離，而其餘的代表團成員檢測結果均為陰性。

據CNN報導，巴西政府宣布，該國衛生部長奎洛加於21日陪同總統博爾索那羅（Jair Bolsonaro），前往紐約參加第76屆聯合國大會時，被確診罹患新冠肺炎；由於奎洛加將在紐約進行為期14天的隔離，因此他不會跟隨代表團一起離開美國。

報導稱，奎洛加此前已接種了中國的科興疫苗，不過他並未公開接種疫苗的時程，而奎洛加也告訴CNN，他在聯合國大樓時時刻刻都佩戴著口罩。

▲▼巴西赴美代表團站在路邊吃披薩。（圖／路透）

▲日前才一起「無罩」站在路邊吃披薩的巴西赴美代表團，21日就傳出了有成員確診的消息。（圖／路透）

巴西總統博爾索那羅是一位疫苗懷疑論者，他過去不斷吹噓自己並未施打新冠疫苗，這次在飛往美國前，也無視聯合國的要求，堅持不接種新冠疫苗強行參加聯合國大會。

在紐約，所有未接種疫苗者被禁止在餐廳內用，因此儘管奎洛加已接種疫苗，他在19日抵達紐約的第一晚，也必須陪同波索納洛站在人行道上，脫下口罩站著吃披薩。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
YouTube「點閱最高」神曲是它！　第1名跪了：難以超越
陳時中爆氣嗆立委「不能講錯一句話？」　網傻：我們真的是民主國
五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解
快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜
與妻最後通話：迷路了！　登山客陳屍「極深山谷」
颱風「電母」周六前生成　最新路徑出爐
姓林只排第2「全台最大姓」是他們！超稀有姓氏曝：全台僅1人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超市「制服妹」巨乳藏不住！被封地表最性感店員　扭腰影片引暴動

失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺！　未婚夫仍下落不明

新冠侵入聯合國！巴西衛生部長驚傳染疫　代表團才剛群聚吃披薩

南韓承諾捐100萬劑疫苗給越南！預計10月中出貨　疫情以來首次

日本疫情趨緩　緊急事態宣言「有望解除」最快28日定奪

英國提供南韓100萬劑新冠疫苗！文在寅紐約會強生　預計25日後到貨

全球疫苗分配不均！聯合國秘書長痛批「下流」：道德考試只能拿F

西班牙火山爆發！滾燙熔岩「吞噬泳池」震撼影片曝　180民宅全毀

11月入境美國要「完整接種」疫苗　佛奇呼籲AZ疫苗應納入

不戴口罩也不打疫苗！　40歲媽狂言「我不怕病毒」染疫身亡留4孩

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

超市「制服妹」巨乳藏不住！被封地表最性感店員　扭腰影片引暴動

失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺！　未婚夫仍下落不明

新冠侵入聯合國！巴西衛生部長驚傳染疫　代表團才剛群聚吃披薩

南韓承諾捐100萬劑疫苗給越南！預計10月中出貨　疫情以來首次

日本疫情趨緩　緊急事態宣言「有望解除」最快28日定奪

英國提供南韓100萬劑新冠疫苗！文在寅紐約會強生　預計25日後到貨

全球疫苗分配不均！聯合國秘書長痛批「下流」：道德考試只能拿F

西班牙火山爆發！滾燙熔岩「吞噬泳池」震撼影片曝　180民宅全毀

11月入境美國要「完整接種」疫苗　佛奇呼籲AZ疫苗應納入

不戴口罩也不打疫苗！　40歲媽狂言「我不怕病毒」染疫身亡留4孩

彰化4校23日開打BNT　1100學生先上陣...近6萬人10／8完成接種

還有6000人沒領！1萬元孩童防疫補貼「下周四截止申請」

工業富聯將出資最高約64.5億元回購股份　擬用於員工持股計畫

北市28億預算還沒決定買哪種品牌疫苗　游淑慧：以為是去超商買？

爸考開根號「數學神童」耳動3下　題目全答對網大讚：天才狗狗

就業市場持續回溫　8月失業率4.24%、連兩降

替友出頭遭毆！火爆男撂人「持木棍、鐵條」尋仇　當場遭警逮捕

疫苗接種率力拚10月底達7成　陳時中：最大限度大約77%

1400年前月餅出土！花紋保存完整「內餡曝光」有乾果仁

「國民黨已走入令人搖頭的風格」　林錫耀：不顧台灣主流民意

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

摔角10秒內慘死影片曝！　他頸部「大角度骨折」

丹麥66萬劑嬌生疫苗放到長灰塵　學者痛批：不道德

不戴口罩不打疫苗　媽染疫死留4孩

BTS三度登聯合國演講！　小粉紅怒批辱華被反殺

殺死3家人2條狗　15歲男分享屍照

美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」　震撼畫面曝

新郎爛醉超失態　她當場毀婚跟前男友熱吻

台灣「蓮霧、釋迦」日本網友預備救援　推特：很稀有會大賣

連生8胎「全是兒子」　辣媽羞曝1秘訣

26歲妹為圓AV夢　1個月整形3次慘死手術台上

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

網紅出遊離奇失蹤！　報案錄音檔曝光

拜登聯大演說不提中國　強調競爭不打新冷戰

惠譽信評預估台灣「經濟成長6%」　大幅上修1.5%

更多熱門

相關新聞

失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺

失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle ”Gabby” Petito）和未婚夫勞德里出發公路旅行後離奇失蹤。，聯邦調查局（FBI）19日於懷俄明州的國家公園內尋獲一具女屍，結果證實是失蹤的裴蒂托，且法醫初步研判是他殺；死亡原因尚待最後驗屍報告確定。

貝克漢次子挑戰職業聯賽　教頭喊讚

貝克漢次子挑戰職業聯賽　教頭喊讚

11月赴美須完整接種疫苗　柯文哲：AZ會解決！高端「不可能」

11月赴美須完整接種疫苗　柯文哲：AZ會解決！高端「不可能」

出國打第1劑可回台接種第2劑？指揮中心點頭曝「先做這動作」

出國打第1劑可回台接種第2劑？指揮中心點頭曝「先做這動作」

日本疫情趨緩　緊急事態宣言月底有望解除

日本疫情趨緩　緊急事態宣言月底有望解除

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情美國北美要聞疫苗巴西Marcelo Queiroga

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面