iPhone 13沒顯著改變？外媒首波平測結果出爐　「2個升級」超有感

▲iPhone 13。（圖／取自蘋果官網）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果最新款智慧型手機iPhone 13系列即將出貨，而隨著首波的評測解禁，各大外媒也立即分享第一手實測心得，儘管此次升級幅度並不如外界預期，然而相較過去iPhone 12系列，在電池壽命、電源、顯示螢幕、相機等功能的改變，讓果粉們直呼是換機最有感。

根據英國科技產品評論網媒《TechRadar》，儘管此次iPhone 13在設計、規格上與過去的iPhone 12並無太大差異，甚至極為類似，但其實在電池續航力已大為改善，評測團隊很難讓iPhone 13耗盡電量，且搭配蘋果新一代A15仿生晶片，有150億顆電晶體，AI算力達15.8TOPS，其4GB內存更能快速高校運行多個應用程序。

不過，雖然外媒對電池的升級一致表示好評，不過iPhone 13 mini卻是唯一被挑剔的機款。美媒《CNBC》等認為，該款手機電池容量還是較小，續行能力比不上其他機款，只要觀看串流平台影音約4個小時，電量就會降低至50%以下。

而iPhone 13搭載的新型雙攝像頭系統提高圖像清晰度，且螢幕也比過去還要更好。美國科技新聞媒體《The Verge》認為，iPhone 13系列換上全新感光元件，在實拍照片時不會過於飽和、夜拍與低光也獲得升級，在細節與色彩表現上更加清晰，另外還引入專屬iPhone 12 Pro Max的 Sensor Shift，在攝影時的慢動作表現極佳、提升其穩定度。

美媒《CNBC》在評論中表示，iPhone 13 Pro Max的畫面很大，光是螢幕對角線就長達6.7英寸，且是首款搭配Apple ProMotion顯示螢幕，擁有非常高的刷新率，並根據螢幕顯示內容與頁面記型調整，幫助節省電池壽命、使操作更流暢，閱讀網站時可降低刷新率節電、玩遊戲時則加快刷新率，讓120Hz畫面更流暢。

綜合以上論述，外媒認為若是有果粉擁有iPhone 12系列的手機，雖然其實不必太過於急著換新機，但在電池壽命與節電、相機功能的改善與提升，卻最能夠影響果粉們的體驗與感受。

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