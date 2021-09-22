英國提供南韓100萬劑新冠疫苗！文在寅紐約會強生　預計25日後到貨

▲英國總理強生與南韓總統文在寅進行雙邊會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅為了參加今年第76屆聯合國大會而飛往美國紐約，並於美東時間20日透過駐聯合國代表團與英國總理強生（Boris Johnson）舉行雙邊會談，會中雙方主要談論疫苗交換合作計畫，其中強生承諾文在寅，英國將提供南韓100萬劑mRNA系列的新冠疫苗。報導分析，英國在脫毆後逐漸將影響力觸及至亞太地區。

根據《韓聯社》，英國在計畫中決定提供南韓100萬劑的mRNA系列新冠疫苗，將於25日起陸續運抵南韓。南韓青瓦台發言人朴炅美（박경미）在簡報會上表示，強生對於英韓兩國的疫苗合作計畫展現出樂觀正面的態度；而文在寅則認為疫苗交換合作計畫，展現出韓英兩國的友誼關係。

報導指出，英國脫毆後將觸角伸向亞太地區，即便目前英國境內開始推廣50歲以上族群施打「加強針」第3劑、以及12歲以上青少年接種，因此需要輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA系列疫苗，但卻還是決定提供100萬劑mRNA疫苗給南韓，加上今年6月邀南韓文在寅出席G7峰會、伊莉莎白航母戰鬥群訪韓，顯示英國已將南韓視為主要戰略國家。

南韓防疫當局表示，英國所提供的mRNA系列新冠疫苗將於25日陸續到貨以後，提供給未接種者施打第1劑，以及提供18至49歲民眾施打第2劑。

另外，英國與南韓在會談上還提到北韓（朝鮮）近日軍事動作頻頻，短時間內已完成遠程巡弋飛彈、短程彈道飛彈的試射。文在寅對此表示深感憂慮，而強生則重申支持南韓政府推動韓半島（朝鮮半島）和平進程。

►文在寅接見輝瑞CEO！催明年3千萬劑疫苗「儘快到貨」 他承諾了

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast