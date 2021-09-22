Delta病毒榮登大魔王！「擠掉3變種株」成主流病例　世衛憂會變更強

▲Delta病毒已成為全球新冠肺炎的主流病毒。（示意圖／CFP）

文／中央社日內瓦21日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，Delta變異株幾乎已擠掉另外3種COVID-19「高關注變異株」，現在全球新增病例主要都是感染Delta變異株，其他3種僅占樣本序列一小部分。

法新社報導，世衛COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說：「目前Alpha、Beta及Gamma變異株每種傳播率不到1%。世界各地真的大多是感染Delta變異株。」

她在世衛社群媒體直播互動中說，Delta變異株「已變得更加強健、更會傳染且無出其右，逐漸取代其他現正流傳的病毒株」，還說到目前為止已在超過185個國家和地區發現Delta變異株。

病毒都會隨時間產生突變，包括造成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新型冠狀病毒SARS-CoV-2。

去年底變異株現蹤，升高了全球公衛威脅，促使世衛開始將它們列為「需留意變異株」（Variants of Interest），以及更加令人擔憂的「高關注變異株」（Variants of Concern），以便通報疫情因應情況。

隸屬於聯合國的世衛之後決定以希臘字母來稱呼COVID-19各變異株，避免最早發現這些變異株的國家遭受汙名化。

除了上述4種「高關注變異株」，還有5種「需留意變異株」，但范科霍芙表示，其中3種Eta、Iota及Kappa現已降級為「受監控變異株」（Variants Under Monitoring）。

她說：「這真的是因為傳播狀況改變，『需留意變異株』就是被『高關注變異株』超越，沒有占主導地位。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣22日上午7時，全球至少470萬6641人病逝於COVID-19，至少2億2946萬2218人確診。

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