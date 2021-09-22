美日韓外長將舉行「三邊會談」！就中國、北韓核武議題交換意見

▲美日韓3國外交次長7月21日在東京召開會談。由左至右依序為南韓崔鍾建、日本森健良、美國謝爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

美日韓外長明天將在聯合國大會場邊召開三邊會議，美國國務院資深官員透露，會談將聚焦三國對維持印太區域和平、穩定與繁榮的承諾，也會就中國、北韓議題交換意見。

第76屆聯合國大會總辯論今天登場，多國領袖與高層官員聚首紐約，是進行雙邊、多邊面對面外交工作好時機，被喻為「全球外交版超級盃」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天利用難得機會，在聯大場邊與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）、巴西外長佛蘭薩（Carlos Alberto Carlos França）進行雙邊會談，分別就阿富汗情勢、氣候變遷進行討論。

布林肯明天也是行程滿檔，上午將與中亞5國外長舉行C5+1機制會談；接著和歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）進行雙邊；下午則與日韓外長進行三邊會談；最後再與聯合國安理會5個常任理事國外長會晤。

美國國務院一名資深官員今天在電話簡報會中表示，明天美日韓會談，三國外長將會談論彼此基於共享價值和維繫印太區域和平、穩定與繁榮的承諾，在全球議題上的合作。

由於北韓上週才進行飛彈試射，美國有線電視新聞網（CNN）取得的最新衛星照片顯示，北韓正在擴建關鍵設施，以增加核武用的濃縮鈾產量。這名官員指出，現在召開三邊會談時間剛好，美日韓能針對北韓交換意見。

此外，這名官員說，布林肯也會與日韓外長就印太區域、中國議題進行討論。

美日韓外交高層上一次面對面會晤是在7月20日，當時美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）訪問亞洲，與日本外務省事務次官森健良及南韓外交部第一次官（副部長）崔鐘建（Choi Jong Kun）在東京會晤。

根據國務院當時公布的會議摘要，會談中3人強調維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，反對任何可能損害、威脅以規則為基礎的國際秩序作為，強調有需要維持一個具包容性、自由與開放的印太區域。

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