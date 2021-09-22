CIA局長也躲不掉！訪印團隊驚患「哈瓦那症候群」　已200人中招

▲CIA局長伯恩斯的隨行官員在出訪印度時出現「哈瓦那症候群」相關症狀。（圖／翻攝自CIA官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名情報官員本月隨中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）出訪印度時，出現了一系列與「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）相關的症狀，而必須在返美後立即入院接受治療。

綜合CNN與美聯社報導，據清楚該病例的喬治城大學神經學和生物化學教授佐丹諾（James Giordano）指出，專家目前正在了解這名官員的病情，但他的症狀與最近爆發的數十起「哈瓦那症候群」病例一致。隨著美國官員罹患「哈瓦那症候群」的病例頻傳，國防和情報機構已加強相關調查以釐清來龍去脈。

美國和加拿大駐古巴人員自2016年底出現首批「哈瓦那症候群」案例後，目前已累積至少有200起相同症狀的病例，其中一半的患者為美國情報人員。這些「哈瓦那症候群」患者會出現頭痛、暈眩、疲累、噁心、焦慮、認知困難和記憶喪失的情況，促使美國政府介入調查。

▲自伯恩斯上任後，CIA增派了至少3倍人手來調查「哈瓦那症候群」相關病例。（圖／翻攝自CIA官網）

剛開始，調查人員認為哈瓦那症候群是聲波武器攻擊的結果。然而，根據美國國家學院（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ）去年12月公布的報告指出，外交人員出現的症狀似乎「與定向脈衝射頻能量（directed pulsed RF energy）所造成的效果一致」。

報導稱，目前還不清楚這名罹病官員是否因為與伯恩斯同行而成為襲擊目標，但伯恩斯已下令對可能使用微波或其他粒子束武器的襲擊進行全面審查。CIA拒絕對這名官員的狀況發表評論，但他們在聲明中表示，伯恩斯將確保這名官員得到需要的照顧，「我們將徹查此事」。

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