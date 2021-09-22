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第76屆聯合國大會！南韓總統文在寅15分「演說全文」　卸任前最後一次

▲▼南韓總統文在寅於美東時間21日發表演說。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅於美東時間21日發表演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅於美東時間21日，在美國紐約發表聯合國大會演說，為其5年任內的最後一次演說，以下為其演說全文之翻譯：

聯合國大會主席夏希德（Abdulla Shahid）、聯合國秘書長安東尼歐•古特瑞斯（Antonio Guterres），以及各國的代表們：時隔2年，我終於重回聯合國大會的會場，在此感到遺失的日常生活特別珍貴，期盼在就任第76屆聯合國大會主席夏西德的領導下，能匯聚來自國際社會的智慧與團結的力量。

以及，我特別恭喜聯合國秘書長安東尼歐•古特瑞斯能夠連任，並表達崇高敬意，他在過去5年以來為聯合國的發展與改革犧牲奉獻，在此我期盼秘書長所著重的維持和平、應對氣候變遷、永續發展目標能取得巨大進展，並盼望本屆聯合國大會能向全球民眾傳遞充滿希望的訊息，包括從新冠疫情與氣候危機中恢復日常生活，以及取得永續發展。

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　闡述「地球共同體時代」之寓意與理念：

聯合國大會主席、聯合國秘書長、各國的代表們，人類是需要透過形成共同體來維持生存的存在，人類透過共同體形成群體知性、倚靠相互之間的輔助，從而戰勝許多的傳染病並共存至今，我相信未來將會以人類大愛、合作意識來克服新冠全球大流行，而聯合國將會站在中心領導一切。

我們為了共同對抗新冠肺炎，超越國境分享病毒基因資訊，透過緊密合作成功完成疫苗研發，目前新冠治療藥物也正加快腳步進行研發，唯有打破界線才能戰勝新冠病毒，我們的生活與思想領域從村落到國家、從國家擴散至全球，我認為這是「地球共同體時代」的誕生。

「地球共同體時代」意味著能相互包容、合作的時代，是共同集思廣益、共同行動的時代。雖說至今為止，由經濟發展取得領先的國家，以及在權力結構中取得優勢的國家領導著全世界，但眼下應該是所有國家竭盡所能互相扶持，追求永續發展的時刻，而聯合國站在合作與行動的中心，其扮演的角色更加重要。

聯合國創始成員在經歷2次世界大戰的慘痛教訓後，不斷摸索著維持國際秩序和平的方法；如今聯合國迎來「地球共同體時代」，應提出新的規章與目標！在多邊主義的秩序內互惠合作，聯合國應構築國與國之間的信賴關係，結合國際社會的意志與力量，並將之導向行動。

聯合國所領導的「結盟與合作」之國際秩序，韓國將會積極參與！韓國在經歷第2次世界大戰以後成為新興獨立國家，憑靠著聯合國與國際社會的協助，才能發展民主主義、達成經濟成長，如今韓國將在國際社會負起責任，並站在領導地位，就國與國之間的互生與包容付出努力，提出方法讓先進國家與開發中國家共同分享、實踐合作與共生。

「地球共同體」眼下的課題是，如何從新冠危機中以包容性的方式恢復日常生活，低收入階層、高齡階層等弱勢階層最能直接面臨新冠肺炎所造成的威脅，長久以來積累的各種經濟、社會問題也在新冠肺炎爆發後浮上水面，貧困與飢餓更加嚴重，在所得、工作機會、教育等領域上，性別、階層、國家之間不斷擴大差距。

聯合國從數年以前便提出「2030永續發展目標」，呼籲消解前述的失衡問題，而現在所有聯合國的成員國必須付出努力，達成2030永續發展目標。

韓國將會與全球站在一起，協助所有人類、國家擺脫新冠肺炎帶來的威脅，履行挹注2億美元給COVAX平台的承諾、成為全球疫苗生產基地的一角，竭盡所能加快新冠疫苗在全球的普及率，達成更加公平的分配。

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　宣傳「韓國版新政」與南韓須達成的碳中和目標：

韓國將成為永續發展目標的領頭羊，韓國目前在推動「韓國版新政」之政策，以求克服新冠危機、並迎來嶄新的突破，特別是擴充雇用安全網絡與社會安全網絡，尤其是擴大對人類投資的「人類新政」（Human New Deal），致力於以人為本的具包容性的恢復。我們將向國際社會分享韓國版新政的經驗。為了讓開發中國家共同朝向永續發展目標前進，將會以綠能、數位、公共衛生等在新冠疫情以後需求提升的領域為中心，擴充「政府開發協助」（ODA）計畫。

另一個「地球共同體」亟需解決的課題，便是如何應對氣候變遷危機。地球直到現在，仍正以比預期還要快的速度變熱。國際社會需緊密地集思廣益，朝向「碳中和」的目標前進。韓國去年宣布將達成「2050碳中和」目標，制定「碳中立基本法」，直接以法律規範其藍圖與實行體制。韓國預計下個月將確定「2050碳中立腳本」、11月時的2021年聯合國氣候變遷大會（COP26）將發表上修2030 NDC（國家溫室氣體縮減排放目標）。

另外，韓國將致力於儘早關閉煤炭發電廠、中斷向海外新設煤炭發電廠的金融資助，並致力於大幅提高新再生能源的比重。不僅是發展中國家，全球所有國家須展開合作，才能達成「碳中立」的目標。

而其實踐方案也得永續進行。韓國透過所謂的「綠能新政」，將「碳中立」改造成培育新興產業、創造工作機會的絕好機會。許多韓國企業主動參加「RE100活動」，擴大對氫等新興再生能源的投資，在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與碳中立上加快腳步，政府將在幕後強力推動技術研發與投資。

除了擴充「政府開發協助」（ODA）計畫，韓國將新設綠能新政信託基金、援助全球綠色成長研究所（GGGI），並分享達成「碳中立」的技術與力量，協助發展中國家培養應對氣候變遷的能力。

此外，韓國將以過去召開2021年度P4G首爾峰會集結國際社會應對氣候變遷時的經驗為基礎，吸引申辦2023年的COP28。希望未來在如實履行巴黎協定上，能積極扮演關鍵角色。

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　闡述韓半島政策與呼籲南北韓、美國、中國4方共同簽署「（韓戰）終戰宣言」：

聯合國大會主席、聯合國秘書長、各國的代表們，「地球共同體」最迫切的夢想是實現和平且安全的生活。聯合國成立以後，將國際關係的框架從「競爭與矛盾」轉變為「共存與互生」。聯合國將原本憑藉「勢力均衡」維持的不完全和平，轉換為透過「合作」維持的永續和平，並持續致力於增進全人類的自由。韓國將會拼盡全力，讓永久持續且完全穩定的和平能夠在韓半島（朝鮮半島）落地生根。

為了建設無核化與共同繁榮的韓半島，我國（南韓）政府持續推動「韓半島和平進程」，在國際社會的支持下，透過南北韓元首峰會簽署板門店宣言、919平壤共同宣言與軍事協議，而透過美朝（美國與北韓）元首峰會，更是完成了新加坡宣言，在歷史上留下紀錄性的成果。

韓半島和平的序幕，無論何時都是需透過溝通與合作。在此我呼籲應儘速推動南北韓之間、美國與北韓之間的再次對話。我期盼，只有透過溝通與合作才能締造和平的真理，能夠在韓半島上被證明。

我在2年前，曾在這個位置上闡明解決韓半島問題的3大原則，分別是不容許戰爭、保障雙方安全、達成共同繁榮。去年更是提出韓半島「終戰宣言」。只有「終戰宣言」，才能在韓半島維持「和解與合作」的新秩序，並成為重要的出發點。

▲▼文在寅與金正恩於2018年4月27日簽署《板門店宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅與金正恩於2018年4月27日簽署《板門店宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

今天我將再次呼籲，期盼國際社會能為了達成韓半島「終戰宣言」集思廣益，南韓、北韓、美國3方，甚至是南韓、北韓、美國、中國4方能齊聚一堂宣布戰爭已經結束。我深信，只有當韓戰參戰國聚在一起達成「終戰宣言」，無核化的不可逆性進展以及完全性的和平才會因此展開。

而剛好，今年是南北韓同時加入聯合國的第30周年，具有深厚的意義。透過同時加入聯合國，南北韓互相承認雙方為理念完全不同的2個國家，然而這卻不是為了形成永久分裂（所做出的舉措），因為只有當雙方互相承認、互相尊重，才會展開交流與和解，並朝統一之路邁進。只有南北韓與周邊國家一起合作，和平才能在韓半島落地生根，為東北亞帶來繁榮。這在之後將被稱作是「韓半島典範」，憑靠合作達成和平。

而北韓（朝鮮）也應該在迎來「地球共同體時代」的變化上做準備。期盼國際社會能與韓國一同對北韓伸出援手，體恤已年屆高齡離散家族的心願，讓散落在南北韓的離散家族得以早日相逢。就如同「東北亞防疫、保健合作機制」等地域性平台，只有當南北韓共同站在一起，才能有效應對傳染病與自然災害。身為韓半島的命運共同體、以及身為「地球共同體」的一員，期盼南韓與北韓能共同匯集力量。為了追求「互生與合作的韓半島」，我將在剩下的任期內竭盡所能。

▼南韓總統文在寅發表第76屆聯合國大會演說

　結語：

從最近阿富汗的狀況來看，可以證明聯合國在維護和平與人權上扮演的角色有多麼重要。韓國即將於今年12月在首爾舉行2021年聯合國維和部長級會議，為了讓聯合國維和在活動上更加安全、更具效果，將開創出讓國際社會能夠緊密合作的契機，並擴大韓國在協助聯合國預防紛爭與建構和平活動上的貢獻。韓國將在2024至2025年成為聯合國安理會的非常任理事國，在永續和平與年輕世代繁榮上扮演積極角色，期待來自各國的協助與支持。

聯合國大會主席、聯合國秘書長、各國的代表們，人類在眾多逆境下仍未失去對未來的希望，互相信賴、合作，將希望轉換為現實。在新冠危機下，我們正再次孕育新希望，為了謀求從疫情與氣候變遷中恢復，正團結著力量。若人類能成為一體、不忘卻今日的話，我們一定能創造更好的明日。在開啟「地球共同體」時代的人類新旅途上，期望聯合國能靠著結盟與合作成為先驅。

►第75屆聯合國大會！南韓總統文在寅16分鐘「演說全文」（2020）

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