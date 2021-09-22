帛琉總統力挺台灣！　聯合國辯論敦促「讓台灣人民發聲」

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帛琉總統力挺台灣！　聯大辯論「敦促讓台灣人民發聲」

▲帛琉總統惠恕仁訪團離台 。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉總統惠恕仁今年3月底曾訪台 。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

帛琉總統惠恕仁今天在聯合國大會總辯論以顯著篇幅聲援台灣。他感謝台灣在疫情期間展現領導風範、大力協助帛琉，並敦促聯合國體系接納台灣，讓台灣人民有發聲機會。

第76屆聯大總辯論21日展開，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，部分國家元首與政府領袖透過預錄影片發言。1月就任帛琉總統的惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）親自出席，首度在聯大總辯論發言。

惠恕仁發言約13分鐘半，開頭感謝國際盟友在疫情期間協助帛琉，特別是美國、台灣、日本和澳洲。

他表示，這些國家提供帛琉人民COVID-19疫苗、個人防護裝備、檢測能力和關鍵培訓，讓帛琉在疫情期間大多保持零病例，目前沒有疫情，超過80%人口完整接種疫苗，無人染疫死亡及住院，「帛琉人民永遠感激你們的友誼、慷慨與合作」。

惠恕仁接著強調中華民國（台灣）在國際社會因應疫情時展現領導風範，除在境內展現穩定且有效的防疫成果，領導風範也延伸到帛琉。台灣的國際因應措施促成合作，打造台灣及帛琉間有效且無病毒的旅行通道，讓雙方得以恢復醫療及教育合作，重現經濟往來與其他國際旅行的益處。

惠恕仁說：「我們鼓勵聯合國體系接納台灣這個對我們集體努力深具價值的貢獻者，並強烈敦促讓台灣參與聯合國體系。」

友邦在聯大總辯論替台灣仗義執言一向是外交重要指標。邦交國元首或政府領袖向來在發言後半提及台灣，鮮少像惠恕仁在發言前半就替台灣抱不平。

惠恕仁發言尾聲再度提及台灣。他以帛琉的刺尾魚比喻，呼籲世界各國為全人類安全群策群力，包括台灣，並說「台灣2350萬人必須有發聲機會」。

惠恕仁說：「如同聯合國憲章所述，我所有國家人民齊心協力必能克服COVID-19、氣候等當代各項挑戰，行事正直並展現決心，留給我們後代子孫更美好的世界。」

帛琉是本屆聯大總辯論首日唯一發言的中華民國邦交國。根據議程，友邦瓜地馬拉、馬紹爾群島、宏都拉斯排定明天在聯大總辯論發言，3國都將由總統代表。

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