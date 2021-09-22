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美韓簽署疫苗合作計畫！Cytiva在韓投資5250萬美元　生產疫苗原料

▲▼南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅前往美國紐約參加第76屆聯合國大會之際，美韓兩國於當地時間21日上午10時30分召開美韓環球疫苗商業圓桌會議，並簽下美韓兩國疫苗合作協議，其中生產疫苗原輔材料的美國跨國企業Cytiva（思拓凡）遞出投資申報書，承諾從明年之後的未來3年內在南韓投資5250萬美元（近新台幣14.6億元），設廠生產高附加細胞培養液。

根據韓媒《news1》報導，現場有美國與南韓共17個疫苗相關企業、研究機關的代表出席，針對疫苗原輔材料供應、疫苗共同研發、疫苗代理生產、傳染病應對之共同研究合作等領域簽署4項備忘錄（MOU），以及研究機關之間的4項備忘錄。其中，Cytiva為三星生技（Samsung Biologics）、賽特瑞恩等南韓國內主要生技業的疫苗原輔材料供應商，新冠大流行後首度計畫在南韓設廠投資。

而在圓桌會議上，則是有EuBiologics、GeneOne生命科學等南韓6間生技製藥業者，以及Cytiva、Adjuvance Tech、TriLink等美國6間生技製藥業者代表齊聚一堂，討論全球供應日益困難的疫苗原輔材料，以及次世代新冠疫苗的研發合作計畫等。

文在寅於會議上提及，南韓有意成為未來全球5大疫苗生產強國，其中政府將疫苗研發與生產指定為3大國家戰略技術領域之一，從8月起發表推動南韓成為全球疫苗生產基地的戰略。

報導指出，南韓保健福祉部長權德喆、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九等人皆出席現場。

權德喆向現場說明投資計畫，透露南韓政府未來5年將斥資2兆2000億韓元，努力將南韓打造為全球的疫苗生產基地，表示南韓企業的醫療藥品生產能力具有世界級水準，而美國企業則保有最優秀的疫苗研發技術，兩者只要合而為一，便能克服新冠全球大流行。

►文在寅接見輝瑞CEO！催明年3千萬劑疫苗「儘快到貨」　他承諾了

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