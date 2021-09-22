文在寅接見輝瑞CEO！催明年3千萬劑疫苗「儘快到貨」　他承諾了

▲文在寅訪美時接見輝瑞藥廠執行長博爾拉。（圖／翻攝自大韓民國青瓦台推特，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府先前才於8月完成與輝瑞藥廠的簽約，事先採購明年度3000萬劑的輝瑞（BNT）新冠疫苗，而總統文在寅日前飛往美國紐約參加第76屆聯合國大會，並於當地時間21日接見輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla），除了向對方叮囑明年疫苗務必如期到貨，還提到南韓有代理生產輝瑞疫苗的能力，盼能成為全球疫苗生產基地。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人朴炅美（박경미）在書面報告中表示，文在寅接見博爾拉時提到，期盼除了明年度第1次簽約承諾的3000萬劑新冠疫苗量能如期到貨，而隨著施打年齡層不斷擴大開放，以及應對變種病毒的「加強針」第3劑之所需份量，也能儘早獲取最大供應量。

博爾拉承諾，將會特別留意總統文在寅提到的事項，並積極檢討相關對策，「明年在疫苗生產的情況上較寬裕，因此若愈快完成簽約，則愈有機會儘早獲得疫苗。」

文在寅此次美國紐約行程，其中之一的目標為與美國達成美韓疫苗合作計畫，並將南韓打造成全球生產新冠疫苗的基地。對此，文在寅十分關注南韓獲取授權代理生產輝瑞疫苗的進度。他表示，「目前南韓正代理生產4個廠牌的新冠疫苗，目前為止沒發生過任何問題，因此可以相信我們（南韓）的生產能力。」

博爾拉則在回覆中提到南韓三星集團以及各種科學技術的發達，「除了新冠疫苗外，輝瑞也生產其他種疾病的疫苗與治療藥物，因此有很大的空間可以增加與南韓的合作機會」；文在寅承諾，「南韓政府十分歡迎與輝瑞在研發醫療藥物與生產上的合作，因此未來將積極協助，讓合作更加順暢。」

文在寅表示，「輝瑞疫苗已成為南韓國民最信賴的一支新冠疫苗，而輝瑞益然成為全球最有名、且最重要的企業，拯救人類免於新冠大流行的危機。」

另外，博爾拉向文在寅表示，以輝瑞的立場而言，建議須安排第3劑的加強針接種計畫，「根據最近的研究，5至11歲的兒童僅接種成人的3分之1劑量，也能得到相同的防護效果。」

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