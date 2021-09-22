教宗方濟各驚爆：有人想要我死！　手術後健康狀況曝光

▲教宗方濟各指出，他的身體目前已無大礙。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

天主教教宗方濟各（Pope Francis）在今年7月因罹患結腸憩室狹窄症而接受腸道手術後，健康狀況讓不少信徒擔憂，不過他在術後休養數十日便重新出席公開活動，證明其身體並無大礙，甚至還幽默地指出，「有些人巴不得我趕快死掉，但我還活著。」

據路透社報導，教宗12日在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）會見耶穌會成員時，被問及他的身體狀況與術後恢復情形，84歲的教宗表示，「感謝主，我很好。其實我本來並不想動手術，但一名護士說服了我，因為護士會直接接觸病患，所以他們比醫生更了解患者的狀況。」

他也透露，「我知道主教還召開了會議，他們認為教宗的病情比他們聽到的更嚴重，所以他們準備召開秘密會議準備遴選新教宗，雖然有些人巴不得我趕快死掉，但我還活著。」過去也曾有謠言指教宗健康出現狀況，但都被一一否認。教宗在上週的斯洛伐克之旅中，因為接見了一名確診新冠的主教而在自我隔離中。

2013年當選教宗的方濟各，近年來受到不少保守人士的批評，挑戰他在各種移民、氣候變遷、性傾向與神學問題上的觀點。教宗承認，這樣的批評讓他感到惱火，「當他們在沒有深入對話就妄下評斷的時候，我有時會失去耐心，但我也不會走進他們的幻想世界」。

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