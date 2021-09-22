最強疫苗在這！　嬌生「打兩劑」抗體最多提高12倍

▲嬌生疫苗如果在首劑的6個月後施打第2劑，抗體水平則會遽增12倍。。（圖／路透）



文／中央社

嬌生藥廠今天表示，美國研究發現，接種該藥廠單劑式COVID-19疫苗約2個月後，再接種第2劑追加劑，疫苗對抗中重症的有效性將從70%明顯提升至94%。

上述發現有助嬌生集團（J&J）向美國監管機構申請追加劑許可。嬌生先前一直強調，其單劑式疫苗效力持久，可用以舒緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行。

嬌生藥廠科學長史托佛斯（Paul Stoffels）透過聲明表示，該廠現已「提出證據，證明追加劑能進一步提升對抗COVID-19的保護力。」

嬌生指出，上月的研究資料顯示，在施打首劑的2個月後接種追加劑，可使體內抗體水平增加4到6倍；如果在首劑的6個月後施打第2劑，抗體水平則會遽增12倍。

由此可見，隨著接種間隔拉長，疫苗保護力也會大幅增強。相關資料未經同儕評審，數月內將提交出版。

嬌生藥廠還表示，另項真實世界研究發現，與152萬名未接種疫苗，且年齡、性別、健康狀況類似者相較，將近40萬人接種單劑嬌生疫苗，預防染疫的有效性為79%，預防住院的有效率則為81%。

研究結果顯示，疫苗有效性會隨著接種者年齡出現變化。針對60歲以下接種者，疫苗預防住院的有效性為86%；超過60歲以上者，這個數據降低為78%。

由於Delta變異株導致住院人數激增，美國總統拜登正推動更多人施打追加劑疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）疫苗和相關生物產品諮詢委員會（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee）18日投票通過，建議為65歲以上美國人與高風險族群施打第3劑輝瑞/BNT疫苗；該委員會也駁回輝瑞針對全美16歲以上民眾接種第3劑的授權申請。