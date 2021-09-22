文在寅敦促正式結束韓戰：以「終戰宣言」鼓勵北韓無核化

▲文在寅於聯合國大會發表演說，呼籲各國協力推動「終戰宣言」，鼓勵北韓無核化。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓總統文在寅21日於第76屆聯合國大會發表演說，他表示南韓在1950年至1953年的韓戰後，始終致力於朝鮮半島的和平進程，這次他呼籲各國共同宣布韓戰結束，讓兩韓真正朝向和平發展，讓北韓再次轉向並最終達成無核化。

文在寅再次敦促國際社會對朝鮮半島的終戰宣言合作發揮影響力，「我建議南北韓及美國三方，或是南北韓、美國和中國四方，齊心協力宣布韓戰結束。我相信當各方共同發表終戰宣言後，隨著北韓無核化的不可逆轉，可以邁向完全的和平。」

另外，文在寅也呼籲兩韓之間的對話，以及美國和北韓之間的對話都能迅速恢復，希望看見朝鮮半島接下來的情勢能證明，對話和合作確實能夠促成和平發展。

文在寅進一步表示，南北韓兩國同時加入聯合國至今是第30周年，當初雖是以不同制度和意識型態加入聯合國的國家，「但絕不是為了讓分裂永久化。當我們相互承認和尊重時，交流、和解、統一的道路就可以開始了。」他勾勒出宏大願景，表示朝鮮半島的和平仰賴南北韓和周邊國家共同努力，建立起朝鮮半島的和平，為整個東北亞的繁榮做出貢獻，更稱若和平成真，就會是「朝鮮半島模式」。

韓戰熱戰於1953年結束，兩韓在北緯38度線劃定「軍事分界線」（又稱停戰線），但實際上兩國間的戰爭關係在國際認定中從未結束。過去數十年北韓多次比《朝鮮停戰協定》更具體明確的終戰宣言。

文在寅上任後積極接觸北韓，並鼓勵國際推動與北韓間的平和進展，甚至被認為是親北韓總統，此次他在聯合國大會上的演說呼籲，先共同發表終戰宣言，就能讓北和放棄發展核武有更大的契機，以達到最終朝鮮半島無核化的目的。華府過去對北韓均持一貫態度，認為朝鮮半島和平的先決條件，是平壤當局必須先正式放棄發展核武。