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美中聯合國演說較勁　習近平諷美改造阿富汗失敗：民主非某國專利

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華網）

▲中國國家主席習近平以視訊方式參加聯合國大會。（圖／翻攝新華網）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平21日分別在聯合國大會發表演說，儘管內容中都沒有提及對方，卻是字字句句指涉兩國之間的對抗。拜登表示美國無意尋求新冷戰，而且持反侵略立場；習近平則說「民主不是哪個國家專利，而是各國人民權利」，並表示「（中國）過去沒有，今後也不會侵略欺負他人，不會稱王稱霸。」

拜登在演說中表示，美國會激烈競爭但無意尋求新冷戰，也無意讓世界分裂成多個僵化的集團，強調全球在應對挑戰時應處理好彼此間的關係，以免從「負責任的競爭倒向衝突」；同時他強調，美國會積極競爭，以價值與實力引領世界，為盟友挺身而出，「反對強國宰制弱國的企圖，不論是不是透過武力手段變更領土、經濟威脅、濫用科技或是資訊戰。」此外，拜登也在演說中提到將會加倍力道協助窮國因應氣候變遷。

拜登表示，美國「已經準備好和任何願意追求和平解決方案的國家合作面對共同挑戰，即便我們之間在其他方面，彼此緊張或有意見分歧。」

拜登隻字未提中國，但明顯近日話題熱度高的「新冷戰」，就是在指以美國為首的盟國對上以中國為首的集團；反對強國宰制弱國企圖的指涉，也包含中國。

▲▼美國總統拜登在聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登強調各國應負責任競爭，避免發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

習近平則表示「民主不是哪個國家專利，而是各國人民的權利」，他接著說最近國際形勢的發展，再次證明「外部軍事干涉所謂的民主改造貽害無窮」，並要求屏棄小圈子和零和博弈。

對於新冷戰的形成，習近平卻表示國與國之家難免有分歧矛盾，但要在平等和互相尊重的基礎上展開對話合作，「一國成功並不意外另一國必然失敗」。他表示國與國間應堅持對話不對抗、包容不排他，並要建立起一個互相尊重、公平正義、合作共營的國際關係。

回應國際對中國崛起的爭議，習近平表示中華民族向來追求和平和睦和諧的理念，「我們過去沒有，今後也不會侵略欺負他人，不會稱王稱霸。」

對於COVID-19溯源，習近平表示中方會繼續支持並參與，但堅決反對任何形式的政治操弄。

習近平所指民主專利、外部軍事干涉以及民主改造，都在指涉美國在阿富汗20年的失敗。

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