　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國準商務部次長：預計繼續把華為列入貿易黑名單

▲華為,華為禁令。（圖／路透）

▲美國預計將繼續把華為列入貿易黑名單。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

獲美國總統拜登提名為商務部主管出口政策次長的艾斯特維茲今天表示，他將中國科技巨擘華為視為國家安全威脅，除非「事情出現變化」，他預期華為仍會被列在貿易黑名單上。

被提名為商務部負責工業暨安全事務次長的前國防部官員艾斯特維茲（Alan Estevez），也承諾「檢視」原為華為旗下手機品牌的榮耀終端公司（Honor Device Co），看華為是否利用分拆榮耀降低或規避其被列入黑名單的影響。

艾斯特維茲在參院銀行委員會作證時表示：「我看過中國人之前耍的一些花招。如果我的任命案獲得確認，這是我到商務部必須檢視的事情。」

華盛頓郵報報導，在14位聯邦眾議院共和黨籍議員要求商務部把榮耀終端公司列入黑名單，也就是出口管制實體清單（Entity List）後，拜登政府正在考慮此事。

華為2019年被列入實體清單，凡是被列入這個名單的企業，不得向美國的公司行號採購零組件，或未經美國政府核可，不得使用美國的技術。

聯名致函的共和黨籍議員指出，榮耀被切割「意圖閃避美國為遏止美國技術與軟體落入中共手中的出口管制政策」。

這封信函引述分析師指出：「出售榮耀使這家公司能夠取得賴以維生的半導體晶片與軟體，而且若是不執行切割，可能會被斷貨。」

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實
正妹實況主一彎腰「巨球迸出」彈跳！　邪惡視角大放送
高雄中央公園「激情」大亂鬥！屁孩為妹子二打一　下場衰爆
快訊／高雄螺絲工廠深夜火警！油槽竄火舌　受困人數待確認
iPhone13、13 mini開箱！粉紅色實機搶先看
清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕
快訊／林口鐵皮屋中秋夜大火！連燒3間廠房
快訊／大樂透頭獎「連7槓」　下期上看2.7億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

摔角10秒內慘死影片曝！　他倒栽蔥撞地頸部「大角度骨折」

美國準商務部次長：預計繼續把華為列入貿易黑名單

拜登聯大演說不提中國　強調大國競爭「不打新冷戰」

惠譽信評預估台灣「GDP成長率6%」　大幅上修1.5%

丹麥「66萬劑」嬌生疫苗放到長灰塵　學者痛批：不道德

台灣「蓮霧、釋迦」日本網友預備救援　推特high喊：很稀有會大賣

智商越低「越歧視同性戀」　澳洲研究登上《智力》期刊

美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」震撼畫面曝光　白宮：無法接受

奪命瞬間影片曝！21歲美女騎師墜馬「頭部重摔」　搶救13天身亡

男子車內載「大量肯德基」被捕！　原因竟是違反紐西蘭超嚴封城令

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

外送途中見「狗勾情侶」擋路恩愛 他碎念一句...差點遭男方拖下車

重慶24層樓6連棟、沒電梯崩潰　外送員揭設計巧思：通道很方便

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

摔角10秒內慘死影片曝！　他倒栽蔥撞地頸部「大角度骨折」

美國準商務部次長：預計繼續把華為列入貿易黑名單

拜登聯大演說不提中國　強調大國競爭「不打新冷戰」

惠譽信評預估台灣「GDP成長率6%」　大幅上修1.5%

丹麥「66萬劑」嬌生疫苗放到長灰塵　學者痛批：不道德

台灣「蓮霧、釋迦」日本網友預備救援　推特high喊：很稀有會大賣

智商越低「越歧視同性戀」　澳洲研究登上《智力》期刊

美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」震撼畫面曝光　白宮：無法接受

奪命瞬間影片曝！21歲美女騎師墜馬「頭部重摔」　搶救13天身亡

男子車內載「大量肯德基」被捕！　原因竟是違反紐西蘭超嚴封城令

八部會加碼券總整理！抽籤方法、時程一次看　綁定五倍券記得加勾

5縣市高中生今開打BNT！要帶健保卡嗎、疫苗假怎麼請？10大QA一次懂

恐有新颱發展！入秋首波東北風周五轉涼　降雨熱區曝

摔角10秒內慘死影片曝！　他倒栽蔥撞地頸部「大角度骨折」

美國準商務部次長：預計繼續把華為列入貿易黑名單

拜登聯大演說不提中國　強調大國競爭「不打新冷戰」

新莊夜半火燒車！租賃車遭毀提告求償　業者：懷疑遭狹怨縱火

共用馬桶驚見「海量螞蟻」她嚇傻　網看照秒發麻：屁股好癢

惠譽信評預估台灣「GDP成長率6%」　大幅上修1.5%

回家煮飯買到「間諜鳳螺」　照片曝光9000人嗨翻：這是極品耶

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

國際熱門新聞

丹麥66萬劑嬌生疫苗放到長灰塵　學者痛批：不道德

新郎爛醉超失態　她當場毀婚跟前男友熱吻

網紅出遊離奇失蹤！　報案錄音檔曝光

台灣「蓮霧、釋迦」日本網友預備救援　推特：很稀有會大賣

連生8胎「全是兒子」　辣媽羞曝1秘訣

美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」　震撼畫面曝

男子載「大量肯德基」違反防疫規定被捕

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

21歲美女騎師墜馬「頭部重摔」身亡

惠譽信評預估台灣「經濟成長6%」　大幅上修1.5%

拜登聯大演說不提中國　強調競爭不打新冷戰

24歲男頂樓跳下　路人當場被壓死　

全球網路自由　台灣位居亞洲第一

北韓歡樂組2.0！金正恩「嚴選未婚少女」賞官二代當妻

更多熱門

相關新聞

拜登聯大演說不提中國　強調競爭不打新冷戰

拜登聯大演說不提中國　強調競爭不打新冷戰

美國總統拜登今天在聯合國大會演說，敦促各國團結因應疫情、氣候變遷等迫切挑戰。在美中激烈較勁的背景下，他通篇未指明中國，僅強調美國將積極競爭，但不追求新冷戰。

美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」　震撼畫面曝

美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」　震撼畫面曝

美國第一夫人吉兒：拜登面臨難關讓我心痛

美國第一夫人吉兒：拜登面臨難關讓我心痛

山羊絕地反擊　用角把熊活活刺死

山羊絕地反擊　用角把熊活活刺死

24歲男頂樓跳下　路人當場被壓死　

24歲男頂樓跳下　路人當場被壓死　

關鍵字：

美國商務部Alan Estevez華為榮耀終端北美要聞貿易戰

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

台灣什麼工作最被尊敬？網點名1職業不敢罵

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！網揭1好處：超賺

22明星中秋晚會合唱…挨酸「大型假唱現場」

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

賣雞翅1隻40被罵貴！金剛、小嫻哽咽哭了

影／iPhone 13哪支CP值最高　3C達人Tim哥「5大特點」帶你選

王菲、謝霆鋒「世紀同台」期待落空

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面