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拜登聯大演說不提中國　強調大國競爭「不打新冷戰」

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登強調，不會追求新冷戰。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天在聯合國大會演說，敦促各國團結因應疫情、氣候變遷等迫切挑戰。在美中激烈較勁的背景下，他通篇未指明中國，僅強調美國將積極競爭，但不追求新冷戰。

拜登高舉多邊主義旗幟，揚棄前總統川普主張的「美國優先」，兩人聯大發言調性也大異其趣。去年9月，川普在聯大總辯論以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，要求聯合國追究中國導致全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情失控的責任。

第76屆聯大總辯論上午揭幕，拜登約34分鐘的發言多次訴諸團結，強調全球應對諸多挑戰時，每個大國都有責任妥善處理彼此關係，以免由「負責任的競爭倒向衝突」。

拜登說，美國會積極競爭，以價值與實力引領世界，為盟友挺身而出，並抵抗以大欺小的企圖，如強行改變疆界、經濟脅迫、濫用技術或散布假訊息，「但我們不追求，我再說一次，我們不追求新冷戰，或是一個分崩離析的世界」。

他表示，美國準備與任何挺身而出的國家合作，追求和平因應人類共同挑戰，就算在其他領域存有歧見也無妨，「如果不團結應對COVID-19、氣候變遷等迫切威脅，或核子擴散等長期威脅，失敗的後果是大家一起承擔」。

拜登政府在美中關係方面主張競爭、合作並行，不樂意見到兩國一味對抗。拜登9月稍早與中國國家主席習近平熱線，根據白宮發布的對話摘要，兩人討論雙方利益一致與分歧領域，及確保美中競爭不會陷入衝突的責任。

拜登首度以美國總統身分在聯大發言，全篇未指明中國，但在北京當局運用科技加強對內管控的背景下，他提到美國將與民主夥伴確保新科技是用來解決問題、促進人類自由，而不是壓迫異議分子、鎖定少數族群。

拜登也在闡述美國維護人類尊嚴時提到近年少數民族人權狀況備受關注的新疆。

本屆聯大登場前，自阿富汗混亂撤軍使得美國在盟友間的信譽大打折扣，拜登發言時再次為終結20年反恐戰爭的決定辯護。

他說，美軍實力必須情非得已才派上用場，當今世界面對的許多問題無法用武力解決，「炸彈和子彈擋不了COVID-19和變異病毒株」。

面對全球COVID-19疫苗分配不均，拜登預定在本屆聯大期間主辦一場COVID-19峰會，並在總辯論發言時預告美國會無條件對外捐贈更多疫苗。至於氣候變遷，他表示將與國會合作提撥更多經費協助開發中國家面對這項攸關人類存亡的挑戰。

 

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