惠譽信評預估台灣「GDP成長率6%」　大幅上修1.5%

▲惠譽信評將台灣的經濟成長率上修至6%。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

惠譽信評（Fitch Ratings）日前調升台灣主權信評為「AA」、國家評等上限為「AAA」、展望維持穩定，另外還預估台灣的 GDP（國內生產毛額）成長率將高達6%，比起上一次評估大幅上修1.5%，也是全球少數上修 GDP成長率的國家。

惠譽信評9月全球經濟展望報告指出，全球主要經濟體之一的美國，2021年GDP成長將從6月的預估的6.8%，下修至6.2%；中國則自8.4%下調至8.1%，歐元區成長率則從5%上修至5.2%，波蘭、土耳其、墨西哥、俄羅斯和南非的預測也上修。

惠譽指出，台灣繼去年GDP成長率3.1%，2021 年預期成長 6.0%，因強勁的出口表現，以及在遏制 Covid-19 方面相對成功，支撐了經濟成長的勢頭， 然而，台灣在疫苗接種推廣方面落後於發達經濟體，截至 2021 年 9 月 8 日，約有 45% 的人口至少接種了一劑 Covid-19 疫苗，但由於供應受限，只有約 4% 的人口完整接種疫苗。

惠譽分析，也受到疫情影響，讓全球資通訊產品持續維持強勁需求，對於台灣半導體的需求也持續提高，加上官方鼓勵境外資金匯回進行實質投資，奠定經濟成長的基石，預期半導體、5G、AI等相關製造業，會持續帶動2022年的經濟動能。

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