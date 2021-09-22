美國恐不認可高端　學者：政府害國人國際旅行受限

▲桃園國際機場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國宣布11月起將全面要求外國成年旅客完整接種疫苗才可入境，但我國高端疫苗恐不在名單內。對此，政大外交系副教授黃奎博表示，若國人未來的國際旅行因此被耽誤，政府應致歉並盡快提出與國際接軌的補救措施。

美國將在11月上旬允許完全接種新冠肺炎疫苗的外國旅客入境，並增加對未接種疫苗或接種不完全的外國人入境。

根據外電報導，美國將接受世界衛生組織（WHO）緊急使用清單的疫苗，包括莫德納、輝瑞（Pfizer／BNT）、嬌生（Johnson & Johnson/Janssen）、AZ／印度血清研究所（Serum Institute of India）、中國國藥、科興等品牌。

對此，黃奎博指出，美國政府前述作法早在約2個月前就有傳聞，等於對完整接種疫苗流程的入境旅客開放，但對其他旅客則採取更嚴格的入境標準，而且有可能會帶動其他國家跟進。

黃奎博認為，台灣新冠疫苗第一劑覆蓋率還不到5成，美國政府可能不會接受沒有保護力數據的高端疫苗，國內許多專家學者與旅遊業者早已對此提出呼籲，並希望能有與國際接軌的疫苗護照，但民進黨政府卻未超前部署，若因此耽誤到國人未來的國際旅行，政府應致歉並盡快提出與國際接軌的補救措施。

更值得注意的是，聯合國大會於本月中旬開議，南韓總統文在寅親自出席，並於20日與英國首相強生（Boris Johnson）達成兩國疫苗交換協議，韓國預計自本月25日起逐步獲得英國的100萬劑mRNA輝瑞或莫德納疫苗。

文在寅曾宣布南韓的目標是在2025年晉升疫苗製造基地的全球前5強，本年5月也曾與美國總統拜登（Joe Biden）敲定，在疫苗生產方面合作以達成雙贏。截至本年7月，南韓已談妥莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）、諾瓦瓦克斯（Novavax）及史普尼克-V（Sputnik V）疫苗的代工權。

對此，國民黨主席江啟臣指出，從南韓的例子可推知，若政府提早規劃、積極行事，民間團體和國民黨執政的若干地方政府就不會急於申購新冠疫苗，而會放心地讓政府以公權力為民眾盡快購入疫苗。

江啟臣也質問，蔡英文政府從購買外國新冠疫苗開始就動作緩慢、不甘不脆，遑論為國外廠商代工國際認證的疫苗。

他說，蘇貞昌院長在本月9日才在行政院院會敲定《生技醫藥產業發展條例》草案，將「受託開發製造」納入獎勵範圍，先不論外界認為可能會有標準浮動的疑慮，看看本年初原已有替AZ製造商代工的機會，蔡政府卻認為委託的量太大未果，就知道問題出在政府本身。

他不滿表示，蔡政府於6月下旬號稱盤點國內廠商的技術與量能，準備與美商莫德納洽談授權，到現在已經快3個月過去了，根本牛步化，而且真的跟莫德納談代工了嗎？對比文在寅的拚勁與進度，蔡英文真的應該汗顏。