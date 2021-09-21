菅義偉10／4正式卸任！在任僅384天　比安倍晉三少了2084天

▲日本首相菅義偉有「令和大叔」的稱號。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本政府21日召開內閣會議，正式拍板10月4日舉行臨時國會並進行第100屆首相的指名選舉，由於首相菅義偉已宣布不繼續角逐自民黨魁，因此當天就會正式卸任。菅義偉的在任天數為384天，是戰後歷代首相中排名第12短的首相。

根據《時事通信社》報導，日本政府10月4日舉行臨時國會，並在眾議兩院本會議中舉行首相指名選舉，由於自民黨在眾議院占多數席次，因此預計由新任自民黨魁當選。新任首相與內閣同日上任，而菅義偉內閣也會在當天正式卸任，替為期384天的任期劃下句點。

菅義偉是戰後34名首相中，任期第12短的首相。日本戰後在位天數最短的首相為東久邇宮稔彦王，僅54天，最長的是安倍晉三，長達3188天。另外福田康夫在位365天，曾親自赴台悼念前總統李登輝的森喜朗則是387天。

菅義偉原先在安倍政府時期擔任官房長官，更因德仁天皇上任時，在記者會中高舉寫有新年號「令和」的板子，獲得「令和大叔」的稱號，相關照片在網路上瞬間爆紅。

不僅如此，相較於過去多是出自政治世家的日本首相，菅義偉出身於農家，靠著自己的努力，一步一步從議員秘書爬到市議員，並在歷經長年耕耘後，於2012年躍升官房長官，在旁輔佐安倍晉三，最後更成為第99屆日本首相。

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