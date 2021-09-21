奪命瞬間影片曝！21歲美女騎師墜馬「頭部重摔」　搶救13天身亡

記者陳宛貞／綜合外電報導

匈牙利一名年輕的業餘賽馬騎師日前到土耳其參加FEGENTRI女騎師世界錦標賽，比賽中意外從馬背上墜落倒地，頭部重摔，緊急送往當地醫院，經過13天的搶救，18日不幸身亡。

《每日星報》報導，21歲騎師杰勒斯（Eszter Jeles）代表祖國匈牙利，前往土耳其參加FEGENTRI世界錦標賽，才剛贏得第一輪比賽，5日的第二輪比賽中卻從名為「湯姆斯」（Toms）的馬上摔落。

轉播畫面可見，在伊斯坦堡Veliefendi賽馬場舉行的比賽中，杰勒斯前方的選手梅努爾（Trace Menuer）所騎的馬「走出黑暗」（Out Of The Dark）先摔倒，緊跟在後的杰勒斯閃避不及，人馬一起重摔倒地。

杰勒斯頭部受傷，緊急送醫，但在18日不幸逝世。土耳其一個騎師俱樂部聲明證實，杰勒斯6日接受手術，並持續進行治療，「我們非常遺憾地得知，杰勒斯為生命奮鬥13天後喪命。儘管醫療團隊從第一天起就盡一切努力，她還是失去生命。」

▲ 杰勒斯在第一輪比賽中勝出，第二輪卻發生悲劇。（圖／翻攝自Twitter）

匈牙利賽馬協會也聲明指出，「我們以悲痛的心情宣布，杰勒斯已經死亡，她的身體承受走出2周前的事故帶來的傷害。杰勒斯是一名英雄，為賽馬奉獻生命。」

眾多騎師及賽馬工作人員19日聚集在意外發生的Veliefendi賽馬場，為杰勒斯默哀。她的母親安德莉亞（Andrea）致詞提到，杰勒斯生前曾在社群媒體上寫道，「如果有一天，我因為對速度的熱愛而死去，請不要傷心，因為屆時我會是笑著的。」

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