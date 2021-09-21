美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」震撼畫面曝光　白宮：無法接受

▲美國邊境騎警被踢爆虐待移民，用鞭子抽打移民臉龐。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州邊境小鎮德爾里奧（Del Rio）近來湧入大量移民，其中大多來自海地，拜登政府先前已表態會加速遣返。然而攝影記者卻捕捉到邊境巡邏騎警揮舞鞭子虐待移民的畫面，甚至有報導指出，有執法人員揮舞鞭子抽打移民臉龐，引發撻伐聲浪，白宮發言人莎琪形容，此事件畫面相當駭人且無法接受，國土安全部則強調會展開調查。

綜合法新社、NBC等外媒報導，依據法新社攝影記者雷寶力（Paul Ratje）19日在邊境地區所捕捉到的畫面，正當一名移民想從墨西哥邊境城市阿庫尼亞（Ciudad Acuña）進入美國時，一名騎警不但揮舞馬匹韁繩衝向試圖過河的人們，大喊「現在就走，回去墨西哥」等語句，甚至出手抓住移民身上的衣物拖行。

US Border Patrol agents try to stop Haitian migrants entering an encampment on the banks of the Rio Grande in Del Rio, Texas.



US says it will ramp up deportation flights for migrants flooding into Del Rio as authorities scramble to alleviate a burgeoning crisis



Paul Ratje pic.twitter.com/m39J1yAzRq — AFP News Agency (@AFP) September 20, 2021

另據路透取得的消息，有名執法人員揮鞭抽打一名移民的臉部。但現階段不清楚此人是否就是法新社記者雷寶力所遇見的那位騎警。

在相關畫面流出後，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）20日表示，邊境巡邏人員騎馬揮鞭阻止移民的畫面，看起來相當駭人，「我看過一些畫面，不清楚事情全貌……但我不認為任何一名看過這些畫面的人，會覺得這是可以接受的事。」然而她拒絕說明此人行為將受到何種懲罰。

美國國土安全局20日晚間也發聲明表示，不會容忍在他們監管之下的虐待移民事件，將嚴肅看待這些指控。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說，騎警為了控制馬匹才使用長鞭繩，暗示騎警當時可能只是手持鞭繩，「但我們會調查實情，確保情況是我們所理解的那樣，假若有出入，將視情況做出回應。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜