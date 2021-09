美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」震撼畫面曝光　白宮：無法接受

▲美國邊境騎警被踢爆虐待移民,用鞭子抽打移民臉龐。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國德州邊境小鎮德爾里奧(Del Rio)近來湧入大量移民,其中大多來自海地,拜登政府先前已表態會加速遣返。然而攝影記者卻捕捉到邊境巡邏騎警揮舞鞭子虐待移民的畫面,甚至有報導指出,有執法人員揮舞鞭子抽打移民臉龐,引發撻伐聲浪,白宮發言人莎琪形容,此事件畫面相當駭人且無法接受,國土安全部則強調會展開調查。

綜合法新社、NBC等外媒報導,依據法新社攝影記者雷寶力(Paul Ratje)19日在邊境地區所捕捉到的畫面,正當一名移民想從墨西哥邊境城市阿庫尼亞(Ciudad Acuña)進入美國時,一名騎警不但揮舞馬匹韁繩衝向試圖過河的人們,大喊「現在就走,回去墨西哥」等語句,甚至出手抓住移民身上的衣物拖行。

US Border Patrol agents try to stop Haitian migrants entering an encampment on the banks of the Rio Grande in Del Rio, Texas.



US says it will ramp up deportation flights for migrants flooding into Del Rio as authorities scramble to alleviate a burgeoning crisis



Paul Ratje pic.twitter.com/m39J1yAzRq