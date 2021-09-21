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罕見！山羊遇襲反擊活活殺死灰熊　「匕首角刺穿脖頸、腋窩」

▲▼ 山羊。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲動物學家表示，山羊為了保護自己殺死熊的案例先前也曾發生過，但相當少見。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大公園管理局證實，本月接獲一隻母灰熊死亡的通報，但經檢查，牠是被公羊用匕首狀的角攻擊活活刺死，脖頸、腋窩被刺穿。這讓學者直呼，這是他和同事頭一次見到灰熊被山羊殺死。

衛報報導，加拿大一名登山者9月4日在英屬哥倫比亞省菲爾德附近的伯吉斯山小徑（Burgess Pass）附近，發現一隻體重僅70公斤灰熊屍體。在通報後，相關單位因擔憂屍體會引來其他動物，便決定把屍體空運出來。

然而依據管理局人員的說法，依據驗屍結果，這隻母灰熊是被一隻山羊的角給刺死，脖頸、腋窩處有穿刺傷。

野生動物生態學家拉斯金（David Laskin）說明，當灰熊發動攻擊時，傾向集中攻擊獵物頭部、後頸及肩膀，換句話說，主要襲擊位置來自上方，而山羊防禦動作則是用鋒利的角來保護自己。

文中提到，山羊體重可達125公斤，黑色的角可以長到約30公分長，鮮少冒險從山坡上棲息處下來，但活動範圍有時候會與灰熊棲息地重疊，這時就會發生致命攻擊。但拉斯金也直言，儘管過去也曾發生山羊自我防衛殺死熊的案例，但相當少見，「（這次遇到熊被山羊刺死）還是我和同事見過的第一起個案。」

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