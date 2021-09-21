狠母假裝幫洗澡！　把6月大女嬰丟進37度滿水浴缸　夫見狀崩潰

▲女嬰被母親丟進浴缸，所幸送醫後已無大礙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府吹田市一名36歲男子20日晚間發現，原本正在幫6個月大女兒洗澡的太太，竟然將女兒丟進裝有洗澡水的浴缸內，甚至還把浴缸蓋蓋上，企圖將其淹死。男子嚇得當場通報警察與消防人員，所幸女嬰送醫後沒有生命危險，而警方則是當場將女嬰母親逮捕。

根據《每日新聞》報導，嫌犯是現年31歲的女性，她20日晚間7時45分左右，在自家1樓的浴室內洗澡時，企圖將出生僅6個月大的親生女兒淹死。她先是將女兒仰面朝上丟進裝有37度洗澡水的浴缸，並將浴缸蓋蓋上，隨後便開始尖叫。原本在2樓的女嬰父親聽到尖叫聲後，嚇得連忙衝進浴室內，但卻覺得很奇怪，怎知打開浴缸蓋後，竟看到自己的女兒沉在水中。

女嬰父親立即將女兒從水中撈出，並通報警察與消防隊。警消人員到場後，隨即將女嬰送醫急救，所幸最後沒有生命危險，女嬰的意識也清楚。

警方當場以殺人未遂嫌疑將該名31歲女子緊急逮捕，而嫌犯也坦承犯行，但供詞仍有不明確之處，詳細犯案動機與案發情形還需等待警方釐清。據悉，兩夫妻除了女嬰外，還育有一名兒子，平時4人一同住在吹田市青山台的住家。

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