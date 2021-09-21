美國第一夫人首受訪！吉兒：拜登面臨難關讓我心痛　私下一面曝光

▲美國第一夫人吉兒是首位進入白宮後仍繼續自己職涯的第一夫人。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)19日接受紐約時報訪問，首次談及拜登當選總統後，她身分轉換後的感受及想法，還有如何處理家庭、職業及公務上不同的問題。



拜登任職總統8個月以來，難題接種而至，還有對拜登的政治攻訐持續不斷。而吉兒始終與丈夫共同面對，「正是因為我愛他才會對此感到痛苦。如果我沒有因而心痛，就不是他的好夥伴了」。



夫婦兩人很早就發現想緩和美國兩極分化的局勢相當困難，過程中也經常要面對攻擊與質疑，例如吉兒曾在拜登政初期訪問賓州一所學校時，外面聚集一大群抗議民眾，高舉寫著粗言穢語的標語，又或是6月密西西比州之旅時，她在集會現場告訴民眾該州接種率不足，並強調疫苗安全性時，被台下反對者不斷狂噓。



儘管困難重重，到處都有證據表明美國在拜登上任後，並未變得更加團結，但吉兒仍未放棄和拜登一起弭平國家分歧的想法，她至今已走訪全國32州，其中大多數州民風保守，對拜登防疫及預算等政策多有反對意見，她也去過許多疫苗接種率極低的地區，如密西西比州、田納西州等地。

▲美國總統拜登與第一夫人吉兒。（圖／路透）



雖然至今為止，吉兒並未深入參與實際的立法或行政領域。不過拜登曾在今年春天表示，吉兒將「深入參與」她支持的社區大學免學費倡議討論。吉兒則說，「他更相信我作為妻子的直覺，而不是研擬政策的顧問」，並強調要接近那些不支持拜登的人，盡可能傾聽和交談，或許會讓對方轉變看法。



在家庭部分，吉兒則展現出強硬捍衛的姿態。有幕僚披露，吉兒起初並不願拜登選擇賀錦麗作為副手，因為對方曾在黨內初選時攻擊拜登的從政紀錄，吉兒更因此數度罵出髒話。對於這些說法，吉兒並未公開否認，只表示大家都該「繼續向前走」。



吉兒也是首位進入白宮後仍繼續自己職涯的第一夫人，仍在校從事英文寫作教師的工作，並致函任教的學校，堅持不要在資料中稱她為「第一夫人」，而是「英文老師吉兒．崔西(J. Tracy)」。她在2019年出版的回憶錄中寫道，「我享受生活中的緊張氣氛，而不能僅僅只是他的妻子。」



不過成為第一夫人仍讓吉兒的生活出現轉變，她表示，如今她與拜登都發現失去以往的自由，宛如生活在「鍍金的籠子」裡，過去在德拉瓦州老家時能輕鬆隨意打開一扇門，而今連在白宮開扇窗戶都會吸引維安人員注意。