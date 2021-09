24歲男頂樓跳下2死！　「12F墜落重壓」停車場路人當場身亡

▲ 男子自克倫威爾大樓頂樓跳下,砸死行人。(圖/翻攝自Google Maps)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約州發生一起驚悚事件,一名年輕男子自公寓頂樓跳下,墜樓後意外壓到一名行人,二人都當場死亡,警方已著手調查。

《紐約郵報》20日報導,這起事件發生於紐約州西徹斯特郡的揚克斯市,一名絕望的25歲男子當晚約6時自羅卡斯特丘大道(Locust Hill Avenue)的克倫威爾大樓(Cromwell Towers)屋頂一躍而下,墜落12層樓,摔到下方的水泥停車場時撞上一名男子,二人雙雙喪命。

調查發現,遭壓死的男子現年61歲,自紐約市布朗克斯前來拜訪友人,未料遭遇不測。

楊克斯警察局(Yonkers Police Department)發表聲明說明,這起事件造成二人死亡,墜樓的男子明顯有自殺意圖,似乎是一場意外悲劇。警方正詢問目擊者及二名死者家屬說法,進一步了解案情。

Developing. A person jumped out of the Cromwell Towers in Yonkers tonight and landed on someone walking below. Medical Examiner on the scene. More information to come | @News12WC pic.twitter.com/QokXq7zSku