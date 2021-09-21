24歲男頂樓跳下2死！　「12F墜落重壓」停車場路人當場身亡

▲ 男子自克倫威爾大樓頂樓跳下，砸死行人。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州發生一起驚悚事件，一名年輕男子自公寓頂樓跳下，墜樓後意外壓到一名行人，二人都當場死亡，警方已著手調查。

《紐約郵報》20日報導，這起事件發生於紐約州西徹斯特郡的揚克斯市，一名絕望的25歲男子當晚約6時自羅卡斯特丘大道（Locust Hill Avenue）的克倫威爾大樓（Cromwell Towers）屋頂一躍而下，墜落12層樓，摔到下方的水泥停車場時撞上一名男子，二人雙雙喪命。

調查發現，遭壓死的男子現年61歲，自紐約市布朗克斯前來拜訪友人，未料遭遇不測。

楊克斯警察局（Yonkers Police Department）發表聲明說明，這起事件造成二人死亡，墜樓的男子明顯有自殺意圖，似乎是一場意外悲劇。警方正詢問目擊者及二名死者家屬說法，進一步了解案情。

Developing. A person jumped out of the Cromwell Towers in Yonkers tonight and landed on someone walking below. Medical Examiner on the scene. More information to come | @News12WC pic.twitter.com/QokXq7zSku — Jonathan Gordon (@JGordonTV) September 20, 2021

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