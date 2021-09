快訊／蘇丹驚爆「政變未遂」！　坦克開上首都街頭

記者吳美依/綜合報導

根據蘇丹國家電視台報導,蘇丹今(21)日爆發政變未遂,而民眾也在首都卡土穆(Khartoum)目擊軍人駕駛坦克上街,封鎖議會大樓周邊道路。官媒並未透露幕後主使者,僅說「一場政變失敗了,而人們應該挺身對抗它」。

Reports of an attempted military coup in #Sudan and the arrest of 40 officers pic.twitter.com/J4cyPY88dV

綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導,軍事情報單位早已盯上涉案軍人,並且監視了很長一段時間,在計畫付諸行動的第一時間阻止政變。

據悉,目前約由40名軍人被捕,他們原本預計佔領位於全國最大城市恩圖曼(Omdurman)的國家廣播電台大樓,此地距離首都卡土穆僅一河之遙。

另外,蘇丹主權委員會發言人Mohamed al-Faki Suleiman表示,軍方很快將會發表聲明,交代事態最新發展。

Saudi media reports that #Sudan army foiled the coup attempt that was carried out by elements from Bashir regime pic.twitter.com/ERtnBHVXlb