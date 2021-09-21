妻子病逝「他妄想改娶小姨子」　被拒崩潰親手殺害4幼女

▲印度一名30歲鰥夫想要迎娶小姨子，遭拒絕後失控殺害4名幼女。（示意圖／取自免費圖庫Wunderstock）



記者吳美依／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生一起人倫悲劇，30歲的普卡拉姆（Purkha Ram）在妻子病逝後，想要迎娶小姨子，卻遭岳父母狠狠拒絕。他情緒崩潰，竟對4個年幼女兒下毒，再將孩童丟入水深13英尺（約4公尺）的水箱裡淹死。

《印度時報》等外媒報導，普卡拉姆17日晚間將8歲、5歲、3歲及1歲半的女兒帶回家後，餵食摻了殺蟲劑的開水，等到孩子們昏迷不醒，再抱到屋外，扔進水箱。4名小女孩全數溺斃，被當場宣告不治，遺體接受驗屍後，已由家屬領回。

警官歐普拉卡什（Omprakash）表示，普卡拉姆在妻子感染新冠肺炎病逝後，一直承受心理健康問題，5個多月以來甚至已經發展成重度憂鬱，而孩子們都暫住岳父母家。他認為，如果將小姨子娶進門，就能成為孩子們的「第二個母親」，一同分攤照顧家庭的責任，但岳父岳母都不同意。

普卡拉姆犯案後，原本也想要服毒並跳水尋短，但被鄰居看見，及時救起送醫，目前仍在治療中，而岳父母已經對他提出謀殺指控。據悉，警方仍在調查詳細案情。

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