巴西總統「沒打疫苗」不准室內用餐！　狼狽站紐約路邊大嗑披薩

▲巴西總統波索納洛（中間，卡其色衣服）因為沒打疫苗只能站路邊吃披薩。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

第76屆聯合國大會本周在美國紐約登場，不過巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）身為第一個在大會上發言的國家元首，卻疑似因為「沒有接種疫苗」被紐約市的餐廳拒於門外，只能和隨行官員狼狽地站在路邊吃披薩。

根據紐約市的最新規定，任何想在室內用餐的顧客，都必須提供至少接種過一劑疫苗的證明，但是波索納洛因為堅持不施打疫苗，所以沒有辦法進到室內，只能和隨行的官員站在路邊脫掉口罩吃披薩。巴西總統府祕書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）更在推特發文表示，「這是紐約的豪華晚宴。」

堅持不打疫苗的波索納洛曾表示，自己會是全巴西最後一個接種疫苗的人。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）20日就在記者會痛批，「根據現行措施，我們需要向所有世界領袖，特別是巴西的波索納洛發出一項訊息：如果你打算來這裡，就需要接種疫苗；如果你不想接種疫苗，根本就不需要來。」

Marcelo Queiroga faz gestos obscenos para manifestantes em Nova York.



Dentro de uma van, ministro da saúde reagiu a um protesto contrário ao presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/IJxz9UoMkp — Metrópoles (@Metropoles) September 21, 2021

▲大批紐約民眾抗議波索納洛來訪，衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）也反比中指。



依照慣例，波索納洛將是本屆聯合國大會中，第一個上台發表演說的國家元首，而他也是20國集團（G20）中，唯一一個沒有接種新冠疫苗的領導人。據了解，聯合國大會主席夏希德（Abdulla Shahid）原本支持所有出席代表都必須打過疫苗，但後來又改採「自我約束制」，參與人員不用出示疫苗證明即可入場。

根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our World inData）統計，巴西目前有2120例確診、約59萬人病歿；現階段已施打2.22億劑疫苗，完整接種人口約占38.1％。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast