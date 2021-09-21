　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚禮「放煙火」天花板60秒陷火海！現場畫面曝光　賓客驚惶嚇逃

▲▼婚禮「放煙火」燒到布幔　天花板60秒陷火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）

▲新人在室內場地放煙火，讓天花板瞬間陷入火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）

記者張方瑀／綜合報導

舉辦婚禮是許多人心中的人生大事，新郎新娘一起跳支舞也是經典的浪漫橋段，不過墨西哥一對新人在婚禮上跳舞時，竟然在前方舞台放起煙火，整個火花向天花板噴灑，直接點燃上方佈置的布幔和花飾，整個餐廳瞬間陷入火海，現場賓客通通向外奔逃，驚險影片也在網路上曝光。

▲▼婚禮「放煙火」燒到布幔　天花板60秒陷火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）

▲▼新人在室內場地放煙火，讓天花板瞬間陷入火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）

▲▼婚禮「放煙火」燒到布幔　天花板60秒陷火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）

根據《每日郵報》報導，墨西哥薩波潘市（Zapopan）一對新人在飯店內舉辦婚禮，從網路上曝光的影片可以看到，新郎跟新娘在場地中間緊緊相擁，準備隨著音樂起舞，畫面非常浪漫。沒想到下一秒，舞台上施放的煙火火花不斷往天花板噴灑，直接點燃上方佈置的布幔和花飾。

原本一旁的工作人員看到後，立刻拿著水噴灑，無奈天花板裝飾的易燃物品太多，火勢迅速蔓延，就連另一位拿著滅火器的工作人員也無法控制。民眾立刻起身倉皇逃出，現場尖叫聲四起，不到一分鐘的時間，整個天花板就陷入火海。

▲▼婚禮「放煙火」燒到布幔　天花板60秒陷火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）

▲天花板的裝飾被燒到掉落。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）

幸好民眾及時逃離，這場意外沒有造成人員傷亡，但許多網友也紛紛留言表示，室內施放煙火實在是太危險，「這真的是最致命的錯誤」、「他們沒發現天花板都是布嗎？」也有人質疑飯店內的消防設備有問題，「居然沒有自動灑水器？」、「這真的會害死人」。

也有網友提到2003年2月發生的羅德島車站夜總會大火，就是因為表演團體在舞台上點燃煙火，導致火花飛濺到布幕上，因此引發大火，最後造成96人當場喪生，4人送醫後不治，180人受傷。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
夜班回家聞炭味「以為要烤肉」　兒驚見母陳屍臥房
21歲日劇女神爆戀情！　學霸歌手「有她香閨鑰匙」
閨蜜等她隔離完「見最後一面」　女星淚別好友
淫老闆裝醉設局　好心傳播妹慘被2度硬上
麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕曝：不能免費送
前男友變同居繼父！　她崩潰揭「被親媽綠」內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球網路自由度「台灣位居亞洲第一」　中國連7年墊底

美國第一夫人首受訪！吉兒：拜登面臨難關讓我心痛　私下一面曝光

新郎爛醉一臉茫　她當場氣炸毀婚！轉頭「拉前男友熱吻」賓客看傻

日本最快年底前開打第3劑疫苗　醫護優先！長者明年初接種

妻子病逝「他妄想改娶小姨子」　被拒崩潰親手殺害4幼女

婚禮「放煙火」天花板60秒陷火海！現場畫面曝光　賓客驚惶嚇逃

蔡英文盼加入CPTPP　日相候選人高市早苗表態支持

罕見！山羊遇襲反擊活活殺死灰熊　「匕首角刺穿脖頸、腋窩」

連生8胎「全是兒子」！粉絲狂問技巧　辣媽羞曝1秘訣：還要生2個

狠母假裝幫洗澡！　把6月大女嬰丟進37度滿水浴缸　夫見狀崩潰

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

全球網路自由度「台灣位居亞洲第一」　中國連7年墊底

美國第一夫人首受訪！吉兒：拜登面臨難關讓我心痛　私下一面曝光

新郎爛醉一臉茫　她當場氣炸毀婚！轉頭「拉前男友熱吻」賓客看傻

日本最快年底前開打第3劑疫苗　醫護優先！長者明年初接種

妻子病逝「他妄想改娶小姨子」　被拒崩潰親手殺害4幼女

婚禮「放煙火」天花板60秒陷火海！現場畫面曝光　賓客驚惶嚇逃

蔡英文盼加入CPTPP　日相候選人高市早苗表態支持

罕見！山羊遇襲反擊活活殺死灰熊　「匕首角刺穿脖頸、腋窩」

連生8胎「全是兒子」！粉絲狂問技巧　辣媽羞曝1秘訣：還要生2個

狠母假裝幫洗澡！　把6月大女嬰丟進37度滿水浴缸　夫見狀崩潰

全球網路自由度「台灣位居亞洲第一」　中國連7年墊底

古裝劇男主角「醜到讓人出戲」！　長相慘遭陸網毒舌：像深海魚類

拾荒阿伯回收物掉滿地！暖心2警打起警示燈　逐一撿回還阿伯

大雨中躲汽車引擎發抖　橘貓1個月後「胖2倍」還想偷喝珍奶

CHANEL迷你口紅盒可愛炸裂！附鏡子好實用　加碼特搜HERMES、LV唇膏包

比熊叼米奇現身「全家兩樣情」　爸崩潰阿嬤拍手狂讚：好棒棒～　

夜班回家見木炭「以為要烤肉」！兒聞炭味開門…驚覺母陳屍臥房

中秋連2起死亡車禍！沒說的真相曝　自己人戳破旗山「搞半套」

21歲濱邊美波首度爆戀情！學霸歌手「有她香閨鑰匙」…公司認了

中職二軍／蘇緯達2分砲、陳琥4局好投　兄弟9比1味全龍

國際熱門新聞

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

訪美須有疫苗證明　美CDC鬆口認可這7款

16歲女遭拐被迫賣淫　媽自願下海千里救女

快訊／出國打疫苗掰！11月2條件才能入美

恆大危機不只拖累股市 加密貨幣也遭拋售重挫

前男友變繼父！她被親媽綠爆3人同居

連生8胎「全是兒子」　辣媽羞曝1秘訣

網紅出遊離奇失蹤！　報案錄音檔曝光

警上班揪女激情車震　謀殺懸案家屬撞見氣炸

北韓歡樂組2.0！金正恩「嚴選未婚少女」賞官二代當妻

火山爆發毀百屋　部長：精彩表演

24歲男頂樓跳下　路人當場被壓死　

不滿遭欠薪　他開怪手「插爆」整排公司車

更多熱門

相關新聞

高顏值男成新娘秘書　新娘直呼真的上天堂

高顏值男成新娘秘書　新娘直呼真的上天堂

一場婚禮最重要的靈魂人物屬新娘秘書，找對美到像仙女般，找錯恐成鬼新娘！Wing不僅是髮型男設計師，更斜槓新娘秘書及彩妝教學。他接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，4年前，在閨蜜懇求下包辦新娘妝，雖然他當時會化妝，但都是憑感覺，但沒想到首次嘗試竟意外開啟他的熱忱，妝容完美程度，更讓每位新嫁娘都開玩笑喊「想再結一次婚」。

快訊／板橋公寓6樓夜間火警　住戶緊急疏散

快訊／板橋公寓6樓夜間火警　住戶緊急疏散

點蠟燭洗泡泡浴　4歲童燒成火球

點蠟燭洗泡泡浴　4歲童燒成火球

準新娘驚「一堆人在疫情下結婚」　網曝1點超有感

準新娘驚「一堆人在疫情下結婚」　網曝1點超有感

新人剛到職秒炸喜帖！職場老鳥曝：一條龍計畫

新人剛到職秒炸喜帖！職場老鳥曝：一條龍計畫

關鍵字：

墨西哥婚禮火災

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

墨鏡哥「鬼切插隊」比中指　下秒現世報好療癒

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面