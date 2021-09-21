19歲女憲兵私奔61歲尪　家人氣瘋報警！「42歲爺孫戀」高調完婚

▲ 19歲的穆恩愛上61歲男子。（圖／翻攝自Instagram／@audrey_smiley_moon041002，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州一名年輕的女憲兵在網站上認識一名比她年長42歲的男子，發現二人非常契合，聊了幾個月後墜入愛河，見面後再度確認對彼此的愛意。起初家人強烈反對，甚至叫來警察抓人，但他們不顧周圍眼光，決定私奔，已在8月完婚，這段愛情故事也在社群媒體上成為話題。

《太陽報》17日報導，19歲女憲兵穆恩（Audrey Cheyenne-Smiley Moon）來自加州莫德斯托，去年年初在約會網站上認識現年61歲的丈夫凱文（Kevin）。儘管二人相差42歲，穆恩當時仍被凱文個人檔案上的介紹吸引，因為他自稱是一名退役憲兵。網聊幾個月後，他們正式成為情侶，並在去年7月第一次見面。

穆恩回憶，「和他見面讓我既興奮又緊張，他到現在還會提起當時是如何激動地看著我。是凱文跨出了第一步，用雙手捧住我的臉。我們在第一次見面時第一次接吻，彼此都認為這是一見鍾情。」

▲ 穆恩和凱文去年7月第一次見面。

穆恩和凱文過去都不曾與年齡差距這麼大的對象談戀愛，但雙方都覺得無妨，因為他們有許多共同點。穆恩說明，他們從軍隊的話題開始聊，很快就變得無話不談，凱文在她眼中也十分英俊，「對我們來說，讓我們的關係如此偉大與完美的原因是對彼此不斷增長的愛。」

認識穆恩以前，凱文有一段19年的婚姻，育有二子，分別為16歲與23歲。他們都支持凱文與穆恩的關係，也很高興看到二人如此幸福。不過，穆恩的家人起初並不同意。

穆恩在友人面前從不刻意隱瞞戀情，但凱文的年紀比她父母都要大上許多，因此始終對家人保密，直到去年8月才決定坦白。穆恩先傳了訊息告訴家人，再帶著凱文一起回到父母家，發現家人竟然叫來警察，一群人都在屋外等著他們。

她的家人剛開始對凱文非常不友善，只要看見凱文來找穆恩，就會對他大吼大叫。而凱文選擇承受一切，並努力證明自己對穆恩的愛。

▲ 二人已在今年8月完婚。

這對相差42歲的愛侶並未直接從陌生人口中聽到負面批評，卻也承受不少異樣眼光。但他們決定將這些都拋在腦後，只專注於彼此，不久前毅然私奔，今年8月1日在內華達州一座小教堂交換誓詞，正一起規劃未來，只是還得遠距離戀愛一陣子。

穆恩正在中東服役，凱文則待在加州，計畫明年凱文退休後開始同居，生一個小孩，過幸福的生活。穆恩說明，凱文希望當個全職父親，在穆恩工作時照顧孩子，還可繼續從事他熱愛的木工，「他想為我煮飯、打掃，等我回家，然後一家人一起歡度時光。」

穆恩提到，「我沒想到會遇到夢中情人，他是我最好的朋友，也是我一生的摯愛」，認為凱文與年輕人不同，對她十分體諒，富有熱情與耐心，還有純潔並充滿愛的靈魂。凱文則表示，剛開始上約會網站時並沒有特別想找年輕女孩，只是想找可以聊天的朋友，無意間看到穆恩的個人檔案，令他深受吸引，「我找到新的好朋友，更愛上我最好的朋友。」

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