　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲女憲兵私奔61歲尪　家人氣瘋報警！「42歲爺孫戀」高調完婚

▲▼ 19歲的穆恩（Audrey Cheyenne-Smiley Moon）愛上61歲男子。（圖／翻攝自Instagram／@audrey_smiley_moon041002）

▲ 19歲的穆恩愛上61歲男子。（圖／翻攝自Instagram／@audrey_smiley_moon041002，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州一名年輕的女憲兵在網站上認識一名比她年長42歲的男子，發現二人非常契合，聊了幾個月後墜入愛河，見面後再度確認對彼此的愛意。起初家人強烈反對，甚至叫來警察抓人，但他們不顧周圍眼光，決定私奔，已在8月完婚，這段愛情故事也在社群媒體上成為話題。

《太陽報》17日報導，19歲女憲兵穆恩（Audrey Cheyenne-Smiley Moon）來自加州莫德斯托，去年年初在約會網站上認識現年61歲的丈夫凱文（Kevin）。儘管二人相差42歲，穆恩當時仍被凱文個人檔案上的介紹吸引，因為他自稱是一名退役憲兵。網聊幾個月後，他們正式成為情侶，並在去年7月第一次見面。

穆恩回憶，「和他見面讓我既興奮又緊張，他到現在還會提起當時是如何激動地看著我。是凱文跨出了第一步，用雙手捧住我的臉。我們在第一次見面時第一次接吻，彼此都認為這是一見鍾情。」

▲▼19歲的穆恩愛上61歲男子。（圖／翻攝自Instagram／@audrey_smiley_moon041002）

▲ 穆恩和凱文去年7月第一次見面。

穆恩和凱文過去都不曾與年齡差距這麼大的對象談戀愛，但雙方都覺得無妨，因為他們有許多共同點。穆恩說明，他們從軍隊的話題開始聊，很快就變得無話不談，凱文在她眼中也十分英俊，「對我們來說，讓我們的關係如此偉大與完美的原因是對彼此不斷增長的愛。」

認識穆恩以前，凱文有一段19年的婚姻，育有二子，分別為16歲與23歲。他們都支持凱文與穆恩的關係，也很高興看到二人如此幸福。不過，穆恩的家人起初並不同意。

穆恩在友人面前從不刻意隱瞞戀情，但凱文的年紀比她父母都要大上許多，因此始終對家人保密，直到去年8月才決定坦白。穆恩先傳了訊息告訴家人，再帶著凱文一起回到父母家，發現家人竟然叫來警察，一群人都在屋外等著他們。

她的家人剛開始對凱文非常不友善，只要看見凱文來找穆恩，就會對他大吼大叫。而凱文選擇承受一切，並努力證明自己對穆恩的愛。

▲▼19歲的穆恩愛上61歲男子。（圖／翻攝自Instagram／@audrey_smiley_moon041002）

▲ 二人已在今年8月完婚。

這對相差42歲的愛侶並未直接從陌生人口中聽到負面批評，卻也承受不少異樣眼光。但他們決定將這些都拋在腦後，只專注於彼此，不久前毅然私奔，今年8月1日在內華達州一座小教堂交換誓詞，正一起規劃未來，只是還得遠距離戀愛一陣子。

穆恩正在中東服役，凱文則待在加州，計畫明年凱文退休後開始同居，生一個小孩，過幸福的生活。穆恩說明，凱文希望當個全職父親，在穆恩工作時照顧孩子，還可繼續從事他熱愛的木工，「他想為我煮飯、打掃，等我回家，然後一家人一起歡度時光。」

穆恩提到，「我沒想到會遇到夢中情人，他是我最好的朋友，也是我一生的摯愛」，認為凱文與年輕人不同，對她十分體諒，富有熱情與耐心，還有純潔並充滿愛的靈魂。凱文則表示，剛開始上約會網站時並沒有特別想找年輕女孩，只是想找可以聊天的朋友，無意間看到穆恩的個人檔案，令他深受吸引，「我找到新的好朋友，更愛上我最好的朋友。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
明年有「2千萬劑莫德納」　陳時中：想打都打得到
蔡英文、賴清德打高端能進美國？　陳時中回應了
美國認可疫苗「高端不在內」　陳時中這樣說
快訊／第九輪預約明截止！BNT、高端人數曝光
快訊／第二劑莫德納9／28配送　2大族群可接種
快訊／貢寮海岸驚見浮屍！　穿潛水衣卡礁岩「頭部發黑」
快訊／大雷雨來襲！　11縣市大雨特報
快訊／今本土+0！　增5例境外移入
LIVE／美國認可疫苗名單「無高端」　陳時中最新說明
三上悠亞「海量私密床照」外洩！　掌鏡人爆是超帥男友
北市擴大發852封細胞簡訊！　確診女學生衝美麗華看午夜場
驚悚畫面曝！單車左轉遭直行車猛撞　2人噴高飛慘死
五倍券明開放！　8大加碼券「抽籤攻略」一圖看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲女憲兵私奔61歲尪　家人氣瘋報警！「42歲爺孫戀」高調完婚

加拿大總理杜魯道勝選贏得第3任　組多數政府目標破滅

車牌後面被偷掛蘋果AirTag！　她嚇壞：完全沒收到警示

日真子公主怕「軟飯未婚夫」被盯上！　砸500萬納稅錢提高維安

前男友變繼父！她崩潰揭「母子戀」內幕　被親媽綠爆3人還同居

野猴每天來打劫午餐！警衛無奈乖乖就範　多次被搶後竟結成好友

網紅出遊離奇失蹤！報案錄音檔曝「她被狂打巴掌」　未婚夫也消失

日本拍板10／4召開臨時國會　指名選舉決定「新任首相」

入境美國11月起須出示疫苗證明　美CDC：認可所有WHO授權疫苗

嬰兒車滑落車道！十字路口狂飆　和轎車「正面對決」驚險影片曝光

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

19歲女憲兵私奔61歲尪　家人氣瘋報警！「42歲爺孫戀」高調完婚

加拿大總理杜魯道勝選贏得第3任　組多數政府目標破滅

車牌後面被偷掛蘋果AirTag！　她嚇壞：完全沒收到警示

日真子公主怕「軟飯未婚夫」被盯上！　砸500萬納稅錢提高維安

前男友變繼父！她崩潰揭「母子戀」內幕　被親媽綠爆3人還同居

野猴每天來打劫午餐！警衛無奈乖乖就範　多次被搶後竟結成好友

網紅出遊離奇失蹤！報案錄音檔曝「她被狂打巴掌」　未婚夫也消失

日本拍板10／4召開臨時國會　指名選舉決定「新任首相」

入境美國11月起須出示疫苗證明　美CDC：認可所有WHO授權疫苗

嬰兒車滑落車道！十字路口狂飆　和轎車「正面對決」驚險影片曝光

「舉重女神」帶路找美食　郭婞淳退休後計劃曝光

明年「2千萬劑莫德納」是為第3劑準備！陳時中：想打都打得到

第二劑疫苗覆蓋率衝6成「不難」！陳時中掛保證：我們一定會做到

羅智強怕他毀滅黨　張亞中：我當選地方選舉更方便

汪吃飯化身「自動分類基」飼料從嘴角掉出　肉肉消失留下紅蘿蔔

宅神自創歌諷「塔綠班」　謝志偉兩招反擊：「是你，自作劍？」

一上學就腹痛「發燒38度」　13歲男得怪病醫警告：趕快就醫！

海邊不戴口罩、夜市邊走邊吃　防疫措施加嚴？陳時中回應了

嘉義文化夜市人潮爆滿！網曝四大名店引人龍　驚：要升三級了

蔡英文、賴清德打高端能去美國？　陳時中：自然會有妥適的安排

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

國際熱門新聞

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

訪美須有疫苗證明　美CDC鬆口認可這7款

快訊／出國打疫苗掰！11月2條件才能入美

16歲女遭拐被迫賣淫　媽自願下海千里救女

恆大危機不只拖累股市 加密貨幣也遭拋售重挫

警上班揪女激情車震　謀殺懸案家屬撞見氣炸

火山爆發毀百屋　部長：精彩表演

網紅出遊離奇失蹤！　報案錄音檔曝光

甜美DJ比基尼「直接脫掉」　渾圓形狀全露

63隻企鵝突然暴斃　疑遭蜜蜂圍攻

不滿遭欠薪　他開怪手「插爆」整排公司車

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

北韓歡樂組2.0！金正恩「嚴選未婚少女」賞官二代當妻

更多熱門

相關新聞

IG網友變男友！26歲選美小姐甜嫁72歲富豪

IG網友變男友！26歲選美小姐甜嫁72歲富豪

儘管許多人都說，愛情是不分年齡的，但國外這段相差46歲的「爺孫戀」卻引發外界關注。26歲的越南選美小姐顏（Co Ngan）日前高調與高齡72歲的美國富豪男友卡茲（Wynn Katz）訂婚，兩人選在胡志明市的六星級飯店舉辦儀式，預計2021年將回到美國舉行婚禮。

爺孫戀相戀8年　30歲女嫁70歲夫

爺孫戀相戀8年　30歲女嫁70歲夫

78歲男爽娶17歲妻　22天就離婚

78歲男爽娶17歲妻　22天就離婚

玻國前總統流亡後又涉強姦罪　和未成年少女大談爺孫戀

玻國前總統流亡後又涉強姦罪　和未成年少女大談爺孫戀

71歲猛男持續播種生11子！一票後宮最小20歲

71歲猛男持續播種生11子！一票後宮最小20歲

關鍵字：

爺孫戀

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面