日真子公主怕「軟飯未婚夫」被盯上！　砸500萬納稅錢提高維安

▲小室圭與真子公主預計於10月完婚。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮家的真子公主預計10月與未婚夫小室圭完婚，男方將於下週從美國赴日，而兩人登記結婚後，會在日本待一段時間處理戶籍與護照，之後再一同赴美生活。不過小室圭與母親醜聞不斷，真子公主卻堅持下嫁，引發日本國民反感。為此，兩人在日本的期間預計住進高級公寓，甚至砸2000萬日幣（約新台幣500萬元）來提高維安警備。

根據《DAILY新潮》報導，小室圭回國後，兩人預計於10月中旬正式舉行記者會，雖然記者會會以皇室記者事先提供的問題來提問，因此不會出現太過尖銳的問題，但是有關於婚期延後與小室圭母親小室佳代的金錢糾紛，勢必無法避免。

據悉，原先真子公主與小室圭都不贊同舉行記者會，因為認為「反正不管說什麼，外界還是會繼續批評」，不過後來在宮內廳的反覆說服下，才點頭答應參加記者會。

▲文仁親王（左）、文仁親王妃紀子（中）以及真子公主（右）。（圖／達志影像／美聯社）



由於身為皇室成員的真子公主沒有護照與戶籍，因此必須先放棄皇室身分，從「皇族譜」上除名後，以普通人的身分與小室圭建立戶籍關係，隨後才能申請護照。整個過程將會耗費數週，因此真子公主婚後預計會待在日本一段時間。

宮內廳內部消息人士表示，兩人在日本的這段時間，預計會住在離真子公主原住處不遠的青山或是赤坂，由於公主身分特殊，因此會入住警戒森嚴的高級公寓。消息人士也提到，即使兩人搬家，不久後住處地址也會被爆出來，恐怕會吸引大批媒體駐守，再加上全國反對兩人婚事的聲浪越演越烈，不滿小室圭的人很多，屆時可能會發生恐怖攻擊或是出現入侵者，因此為了防止類似事件發生，警視廳非常注重相關維安。

真子公主與小室圭即將入住的高級公寓預計每個月房租會超過50萬日幣（約新台幣12.6萬元），相關費用將從真子公主先前存下的1億日幣皇族費中支付。另一方面，為了防止小室圭被「算帳」，兩人有意在2個月內砸2000萬日幣（約新台幣500萬元）來提高維安水準，而相關費用當然也是由納稅人埋單。

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