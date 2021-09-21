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日本拍板10／4召開臨時國會　指名選舉決定「新任首相」

▲▼日本首相菅義偉。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉不參選下屆自民黨魁選舉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府21日在內閣會議中正式決定於10月4日召開臨時國會，以舉行新任首相的指名選舉。受此影響，眾議院改選勢必在眾議員任期屆滿的10月21日後才能召開，而這也是日本戰後首次在眾議員任期屆滿後才舉行眾議院選舉。

根據《日本放送協會》報導，日本執政黨自民黨即將於29日舉行新任黨魁選舉的投開票作業，由於自民黨在眾議院佔有多數席次，因此基本上能夠確定下任自民黨魁將會成為第100屆的日本首相。日本政府21日在內閣會議中拍板，將於10月4日召開臨時國會，並在臨時國會中進行新任首相的指名選舉。新任首相選出後，將會直接組織新內閣上任。

另一方面，眾議院議員任期即將於10月21日屆滿，不過根據公職選舉法規定，眾議院選舉必須在國會閉會的24天之後、30天以內舉行。

不僅如此，如果眾議院改選投票日定在星期日，最少需要12天的公告期。因此根據21日內閣會議的決議內容，下一次的眾議院選舉將會在10月21日之後舉行。根據總務省表示，這將會是日本戰後首次在眾議員任期屆滿後舉行眾議院選舉。

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