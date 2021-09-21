入境美國11月起須出示疫苗證明　美CDC：認可所有WHO授權疫苗

▲美國洛杉磯國際機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮20日表示，11月初起全面要求外國成年旅客完整接種疫苗才可入境，認可疫苗名單尚待討論。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新說法，美國食品藥品監督管理局（FDA）授權或批准的新冠疫苗，以及任何世界衛生組織（WHO）授權的疫苗都可以，但目前最終名單尚未敲定，可能還會增加。

依據美國食品藥品監督管理局官網，美國現階段核准的新冠疫苗為莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生疫苗。然而如今英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所研發的AZ疫苗，以及中國、俄羅斯疫苗等均未取得FDA核准，白宮新冠小組負責人齊安茲（Jeff Zients）指出，最終有哪些疫苗會被納入名單，由美國疾病管制與預防中心做決定。

當被問及有哪些疫苗將獲認可時，美國疾病管制與預防中心發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」，而目前最終名單尚未敲定，可能會增加。世界衛生組織現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、BNT及嬌生外，還有AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。

依據白宮這項新政策，符合資格者入境美國時，除了要出示完全接種疫苗證明之外，也要提供搭機前3天檢驗的陰性報告以及接觸者追蹤相關訊息。不過路透報導指出，這項政策仍有許多細節仍待敲定，除了公布11月初的政策上路時程之外，並未給出更明確的時間點。

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