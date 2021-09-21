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前男友變繼父！她崩潰揭「母子戀」內幕　被親媽綠爆3人還同居

▲▼外國女網友爆料自己的媽媽和前男友要結婚了。（圖／翻攝TikTok@marisakylie）

▲外國女網友爆料，她的親生母親和她的前男友要結婚了。（圖／翻攝Instagram@marisakylie）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州網友梅莉莎（Marisa Kylie）在16歲那年與男友同居、訂婚，2人分手後，媽媽卻仍與男方密切來往，最終展開一段「母子戀」，如今修成正果，即將結婚。雖然她與母親已經和好，目前也與媽媽及「繼父」同住，但拍攝TikTok影片分享這段故事時，仍難掩激動情緒。

梅莉莎與前男友同齡，儘管2人當時還在讀高中，進展卻十分神速，交往幾個月就互許終身，「他也搬來和我、我媽及我的繼父同住」。但在3年後，母女倆先後與伴侶分手，梅莉莎回憶，自己不願年紀輕輕就被綁住，主動斬斷感情並且搬出去住，而前男友當時苦苦哀求，稱「我不知道沒有妳的生活該怎麼辦」。

梅莉莎發現，儘管前男友也搬走了，卻和她的媽媽天天膩在一起，母女倆為此爭吵不休。媽媽堅稱，「他就像我的兒子一樣，我愛他。不論妳願不願意，我都會跟他出去玩，因為是妳把他帶進我的生活，不能就這樣把他趕走」，經過多年爭吵，才承認正在與女兒的前男友約會。

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲許多網友都被這段「母子戀」的內部震驚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

梅莉莎此後1年多沒有和母親說話，「我不知道在那一年裡確切發生了什麼事，但他和我媽更親密了，並且再次搬回去同居」。她後來意外成為單親媽媽，為了節省開銷並讓家人幫忙顧孩子，才決定搬回家裡，3人因此再次展開同住屋簷下的生活。

網友們看完這段曲折的故事後，都感到非常震驚，紛紛留言，「妳可以穿鮮紅色禮服去參加婚禮，驚豔全場」、「這肯定非常痛苦，我很抱歉妳必須經歷這些，妳值得更好的人」、「真是太令人難以置信了，妳怎麼能夠如此平靜地講出這件事」。

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