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他偷手機遭「鞭刑示眾」痛到哭吼求饒　塔利班酷刑影片瘋傳

記者吳美依／綜合外電報導

塔利班再次統治阿富汗後，承諾實施溫和統治，卻仍屢傳暴行。喀布爾（Kabul）一名男子被指控偷走他人手機，竟慘遭鞭刑示眾，他被綁在柱子上接受懲罰，痛苦地哭吼求饒，殘忍影片在社群媒體流傳。

《太陽報》、《每日郵報》引述目擊者說法報導，該男18日被綁在教育部外面的交通號誌牌上，遭塔利班鞭打狂踹，他痛得瘋狂尖叫掙扎，力道之大把身後金屬桿子都壓歪了。由於在大馬路上處刑，因此也有不少群眾前來圍觀。

▲▼塔利班鞭刑竊賊。（圖／翻攝Twitter@HamzaDawar0）

▲一名男子被控偷手機，遭綁在交通號誌牌上，慘遭塔利班鞭刑示眾。（圖／翻攝Twitter@HamzaDawar0）

▲一名男子被控偷手機，遭綁在交通號誌牌上，慘遭塔利班鞭刑示眾。（圖／翻攝Twitter@HamzaDawar0）

塔利班1990年代執政時，以嚴格解釋的伊斯蘭教義高壓統治阿富汗，不僅禁止女性上學或工作，還要求外出必須穿著幾乎遮蓋全身的罩袍（burqa），違反法律者可能遭到鞭刑、截肢或處決。

塔利班組成的教育部宣布，全國中學18日起復課，但只開放男性師生重返校園，引發多起抗議事件；當局也於17日下令關閉前政府的「婦女事務部」，改而成立「勸善懲惡部」，而後者正是塔利班當年執行嚴刑峻罰的主管部門。

另外，儘管塔利班尚未頒布正式政策，禁止女性工作，但個別官員已經下令把女性排除在職場之外。喀布爾代理市長就表示，先前女性掌管的市政職務都將改由男性接手。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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