　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆整晚「開門吹冷氣」媳幫關挨罵　委屈嘆：她在自己家不會這樣

▲▼省電,冰箱,冷氣。（圖／取自Picjumbo）

▲夏天炎熱，許多人晚上睡覺時都會開冷氣讓睡眠品質更好。（示意圖／取自Picjumbo）

實習記者陳妙津／綜合報導

開冷氣時關門關窗是提升冷房效果的常見方式，更能達到省電效果。不過有一名人妻在論壇「Mobile01」發文抱怨，婆婆周末來她家住時，每晚睡覺吹冷氣都會敞開房門，就算夫婦倆幫忙隨手關，婆婆還會罵人，還說「關門太冷且空氣不流通」，但她認為這樣不僅費電，冷氣壓縮機也會因高負荷運作容易壞掉，而且婆婆明明在自宅是關門開冷氣的，讓她苦惱上網發問該如何處理。

人妻表示，平時婆婆都住自己家，週五晚上會到他們家過周末，周日才會去，由於夏季天熱，晚上睡覺也都會開冷氣，不過最讓她困擾的是「婆婆每晚睡覺都敞開房門開一晚上冷氣，一整個夏天都是如此」，她和老公有時看到門開著就隨手關一下，但一陣子後門又被打開，有時甚至還會被婆婆罵，因為婆婆覺得關門太冷，而且空氣不流通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻苦惱地說，因為老公很孝順，明知這樣做不只費電，冷氣壓縮機也容易因為長時間運作發熱損壞，但始終沒說什麼，但因為家裡冷氣是分離式室外機一對多，很怕在這樣下去冷氣會壞掉，且修理費也很昂貴，何況婆婆在自己家裡不會這樣做，「不知道這樣的狀況，大家覺得該如何處理？」

▲▼人妻因為和婆婆開冷氣的習慣不合，上網發文求助。（圖／翻攝自mobile01）

▲人妻因為和婆婆開冷氣的習慣不合，上網發文求助。（圖／翻攝自mobile01）

有網友看後表示，「家家有本難唸的經」、「老年人被糾正是會罵人的，小心點，然後就開始說以前如何如何，現在都比不上以前」、「當著她的面拿鐵鎚敲爛冷氣機，嘴裡邊重複碎念：開冷氣、不關」、「老人家缺少關愛，想用其他方法找人說話對罵」。

不過也有人表示，我家母親大人也是門開著吹冷氣，冷氣機十多年也沒怎樣」、「應該是她睡的那一間空氣比較不流通，空間小，或那一台冷氣變頻的低頻不夠低，會走走停停」、「我家冷氣的吹法跟你婆婆一樣，更勝10倍，因為我們家二樓的冷氣從五月開始一直吹到現在都沒有在關的，房門都打開，從樓上吹到樓下一起冷，別人是一家烤肉萬家香，我們家是一台冷氣全家冷，一期的電費約六千元左右，每天回家都是一整個涼爽舒服，很值得。冷氣壞掉了就換啊！很難嗎？日子過得舒服比較重要，花掉的錢才是錢，省下來的都是別人的。」

也有網友建議，「當然是叫老公去溝通啊，不要自己去溝通，免得被冠上壞媳婦，老公不去就不給他碰」、「如果有小朋友就找一個說要跟阿嬤一起睡，或是去確認一下，婆婆說的太冷與空氣流通問題能不能改善」、「看有沒有認識的空調師傅（最好有制服）或假扮的也行（要自然，看起來像），在妳婆婆在時來妳家說要修冷氣（隨便一個理由，如異音之類的），當著妳跟妳婆婆的面說冷氣長時間運轉造成，是否有門窗未關的情形？然後要收費八千、一萬的，之後再看看妳婆婆的反應！」

 

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
張亞中「3大主張」曝光　他狂抖：上天派來毀滅國民黨
iOS 15更耗電？　實測「這4款」續航力變差
快訊／留英女學生最新足跡曝！　24人採檢出爐
落魄歌手花2萬買1首歌！　意外爆紅狂賺4億
13秒療癒片！墨鏡哥「鬼切插隊」比中指　現世報馬上來
美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面
iPhone 12驚傳賣完不補貨！　這2款「跳水價現省300
正妹Youtuber離奇失蹤　錄音檔曝「她被狂打巴掌」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

快訊／留英女學生彰化足跡曝！車突故障進廠修理　24人採檢出爐

北市校園明起接種BNT　學生4點注意了：要睡飽不能空腹

北向宜蘭－頭城「時速26公里」　國5車潮下午達高峰！恐塞到傍晚

連假最後一天大塞車　東勢各大景點替代路線一次看

921地震22周年！網憶驚魂夜「像被抓起來甩」上下晃：想到都還會怕

高顏值男新秘「化腐朽為神奇」　新嫁娘被自己美哭了

中秋收假日蘇花路廊　預估北上車流量將達1.5萬輛／日

美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面

中秋收假日上午北返車潮陸續增加　雪隧均速40-50公里

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

快訊／留英女學生彰化足跡曝！車突故障進廠修理　24人採檢出爐

北市校園明起接種BNT　學生4點注意了：要睡飽不能空腹

北向宜蘭－頭城「時速26公里」　國5車潮下午達高峰！恐塞到傍晚

連假最後一天大塞車　東勢各大景點替代路線一次看

921地震22周年！網憶驚魂夜「像被抓起來甩」上下晃：想到都還會怕

高顏值男新秘「化腐朽為神奇」　新嫁娘被自己美哭了

中秋收假日蘇花路廊　預估北上車流量將達1.5萬輛／日

美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面

中秋收假日上午北返車潮陸續增加　雪隧均速40-50公里

大谷翔平4支0　天使遭太空人砲轟0比10落敗

蛇蛇回台了！防疫隔離打積分被白金仔嘴「我宗師」…觀眾怒噴回去

標普全球：北京不會對恆大「提供任何直接支持」　非大到不能倒

前男友變繼父！她崩潰揭「母子戀」內幕　被親媽綠爆3人還同居

媽媽嘴雙屍命案！咖啡店老闆+2股東「未盡監督之責」判賠確定

邱顯智不挺高虹安「綠畜塔綠班」：不該侮辱其他政黨支持者

小玉兒中秋在家孤單過：要盡量想開心的事　背後原因令人心疼

1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

90%都是水！吃剉冰必加「激瘦配料Top2」　一張圖熱量全曝光

久等了！新莊首間「壽司郎」開幕了　大切生鮭魚優惠價40元

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

生活熱門新聞

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

桃園5000變1萬2　好事成雙券外地人也可抽獎

染疫留英女學生台南足跡曝

不適合同居6對星座CP！「這2人脾氣太硬」只想等對方道歉

中秋節「10禁忌」曝！吃這種月餅慘了

工地女神扛便當爬11樓「吐舌」嬌喘　網融化了

台大女嫌丟臉「分手中興男」　台大教授留言也被嗆

即／台中春水堂6員工快篩出爐

更多熱門

相關新聞

買房跟公婆「住同棟不同層」　過來人狂勸1點

買房跟公婆「住同棟不同層」　過來人狂勸1點

一名女網友發文吐苦水，表示婆婆希望他們新家買在同大樓、不同樓層，而她則想要有點距離，但也是住附近，為此夫妻倆爭執不斷，甚至吵到快離婚，讓她不禁委屈，「難道我真的錯了嗎？」

王少偉金鐘落榜「自拍嗆評審」

王少偉金鐘落榜「自拍嗆評審」

房東拒修冷氣「嗆自己買」　她傻：退租拔走嗎　

房東拒修冷氣「嗆自己買」　她傻：退租拔走嗎　

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

跟姊妹吃飯「請老公幫顧孩」　婆婆怒call狂譙！

跟姊妹吃飯「請老公幫顧孩」　婆婆怒call狂譙！

關鍵字：

婆婆冷氣婆媳電費耗電

讀者迴響

熱門新聞

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

鳳梨剪頭髮被女友管！　她「向前一傾」網嚇爆：好兇

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面