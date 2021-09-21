婆婆整晚「開門吹冷氣」媳幫關挨罵　委屈嘆：她在自己家不會這樣

▲夏天炎熱，許多人晚上睡覺時都會開冷氣讓睡眠品質更好。（示意圖／取自Picjumbo）



實習記者陳妙津／綜合報導

開冷氣時關門關窗是提升冷房效果的常見方式，更能達到省電效果。不過有一名人妻在論壇「Mobile01」發文抱怨，婆婆周末來她家住時，每晚睡覺吹冷氣都會敞開房門，就算夫婦倆幫忙隨手關，婆婆還會罵人，還說「關門太冷且空氣不流通」，但她認為這樣不僅費電，冷氣壓縮機也會因高負荷運作容易壞掉，而且婆婆明明在自宅是關門開冷氣的，讓她苦惱上網發問該如何處理。

人妻表示，平時婆婆都住自己家，週五晚上會到他們家過周末，周日才會去，由於夏季天熱，晚上睡覺也都會開冷氣，不過最讓她困擾的是「婆婆每晚睡覺都敞開房門開一晚上冷氣，一整個夏天都是如此」，她和老公有時看到門開著就隨手關一下，但一陣子後門又被打開，有時甚至還會被婆婆罵，因為婆婆覺得關門太冷，而且空氣不流通。

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人妻苦惱地說，因為老公很孝順，明知這樣做不只費電，冷氣壓縮機也容易因為長時間運作發熱損壞，但始終沒說什麼，但因為家裡冷氣是分離式室外機一對多，很怕在這樣下去冷氣會壞掉，且修理費也很昂貴，何況婆婆在自己家裡不會這樣做，「不知道這樣的狀況，大家覺得該如何處理？」

▲人妻因為和婆婆開冷氣的習慣不合，上網發文求助。（圖／翻攝自mobile01）



有網友看後表示，「家家有本難唸的經」、「老年人被糾正是會罵人的，小心點，然後就開始說以前如何如何，現在都比不上以前」、「當著她的面拿鐵鎚敲爛冷氣機，嘴裡邊重複碎念：開冷氣、不關」、「老人家缺少關愛，想用其他方法找人說話對罵」。

不過也有人表示，我家母親大人也是門開著吹冷氣，冷氣機十多年也沒怎樣」、「應該是她睡的那一間空氣比較不流通，空間小，或那一台冷氣變頻的低頻不夠低，會走走停停」、「我家冷氣的吹法跟你婆婆一樣，更勝10倍，因為我們家二樓的冷氣從五月開始一直吹到現在都沒有在關的，房門都打開，從樓上吹到樓下一起冷，別人是一家烤肉萬家香，我們家是一台冷氣全家冷，一期的電費約六千元左右，每天回家都是一整個涼爽舒服，很值得。冷氣壞掉了就換啊！很難嗎？日子過得舒服比較重要，花掉的錢才是錢，省下來的都是別人的。」

也有網友建議，「當然是叫老公去溝通啊，不要自己去溝通，免得被冠上壞媳婦，老公不去就不給他碰」、「如果有小朋友就找一個說要跟阿嬤一起睡，或是去確認一下，婆婆說的太冷與空氣流通問題能不能改善」、「看有沒有認識的空調師傅（最好有制服）或假扮的也行（要自然，看起來像），在妳婆婆在時來妳家說要修冷氣（隨便一個理由，如異音之類的），當著妳跟妳婆婆的面說冷氣長時間運轉造成，是否有門窗未關的情形？然後要收費八千、一萬的，之後再看看妳婆婆的反應！」